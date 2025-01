Agatha Moreira celebra o aniversário de Rodrigo Simas com homenagem - Reprodução Instagram

Agatha Moreira celebra o aniversário de Rodrigo Simas com homenagemReprodução Instagram

Publicado 06/01/2025 17:15

Rio - Agatha Moreira, celebrou o aniversário de 33 anos de Rodrigo Simas com uma homenagem, nesta segunda-feira (6). A atriz publicou uma sequência de fotos, no Instagram, relembrando momentos especiais do casal durante os seis anos juntos, e ainda aproveitou a ocasião para se declarar ao ator.

fotogaleria

"Hoje é dia 6 e você completa 33. A soma desses números dá 6. E há 6 dias nós completamos 6 anos.

De acordo com a numerologia, o número 6 representa a vibração do amor e da harmonia. E ao longo desses 12 anos de amizade, é exatamente assim que te vejo, rodeado de amor e sempre tentando promover a harmonia entre os seus, e olha que quase sempre você consegue", iniciou.

Agatha finalizou afirmando que Rodrigo além de ser seu grande amor, também é seu amigo. "É um privilégio dividir a vida com alguém que me desperta extrema admiração. Obrigada por ser meu grande amor, meu grande amigo e meu grande parceiro. Que a vida te retribua sempre, e que seu coração esteja sempre repleto do amor a da harmonia que você representa pra todos nós. Te amo", concluiu.

O ator retribuiu o carinho da amada nos comentários da postagem. "Eu te amo! Fiquei emocionado lendo. Você é incrível, amor da minha vida! Chega logo da gravação porque eu não gosto muito de aniversário", disse ele.

Internautas desejaram felicitações na publicação da artista. "Viva ele sempre! Viva o amor de vocês também", disse um. "Que lindos! Parabéns, Rodrigo. Tudo de mais maravilhoso sempre", afirmou outro. "A sequência mais linda de fotos, uma retrospectiva linda do amor de vocês; amor que eu amo de paixão acompanhar. Que lindo! Que alma linda tem o Rodrigo. Viva o Rod", comentou mais um fã.]