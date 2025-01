Taís Araújo - reprodução Instagram

Publicado 06/01/2025 18:23

Rio - Taís Araújo mostrou aos seguidores como tem aproveitado as férias ao lado de Lázaro Ramos. Em publicações feitas no Instagram, a atriz compartilhou imagens de um passeio tranquilo pela praia de Alagoas. Ela posou de maiô e aproveitou a paisagem paradisíaca para relaxar.

Em seu post, Taís Araújo se uniu a uma tendência viral no Instagram e deixou um recado para seus seguidores. "Férias gostosas para chamar mais férias gostosas", escreveu a atriz, celebrando o descanso merecido.Já num carrossel de fotos no feed, a atriz escreveu: "Fazendo o que só eu posso fazer por mim, isso mesmo: descansando! Tomando fôlego nessa cor que azuleja o dia, porque 2025, meus amores, promete!", comentou Taís, revelando seus planos de um novo ano repleto de promessas e conquistas.Com imagens de um cenário natural e momentos de descontração, Taís Araújo reforçou a importância de tirar um tempo para si e renovar as energias.