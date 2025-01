Demi Moore e Fernanda Torres - reprodução Instagram

Demi Moore e Fernanda Torresreprodução Instagram

Publicado 06/01/2025 19:13

Rio - A noite do Globo de Ouro foi marcada por emoção e celebração entre grandes nomes do cinema. Demi Moore e Fernanda Torres protagonizaram um encontro que gerou repercussão nas redes sociais. As atrizes se abraçaram após a cerimônia e trocaram elogios diante das câmeras.



Selton Mello compartilhou um vídeo do momento em que Demi Moore revelou ter pedido o número de Fernanda Torres. "Espero que não tenha se incomodado de eu ter pedido seu número. Percebi que não tinha te mandado uma mensagem antes, mas de qualquer maneira, parabéns", disse a atriz norte-americana, em tom afetuoso. A cena rendeu comentários divertidos, como o de uma internauta que brincou: "A Demi Moore tem seu telefone Nanda, como assim? Diva demais, como pode?."



Fernanda Torres retribuiu o elogio. "Imagina! É uma honra. O que você disse no palco foi muito bonito. Parabéns", afirmou a brasileira, que recebeu o prêmio de melhor atriz em filme de drama pela atuação em Ainda Estou Aqui (2024).



Selton, que atuou ao lado de Fernanda em Ainda Estou Aqui, também comentou sobre a noite histórica. "Eu fui, eu 'tava', eu filmo amigas no topo. Demi Moore, vencedora de Melhor Atriz Comédia/Musical por A Substância, fez questão de vir dar um abraço na Nanda. Que noite inesquecível", escreveu o ator.