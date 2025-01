Tatá Werneck fala sobre medo de avião - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2025 17:33

Rio - De férias na Europa, Tata Werneck, 41 anos, revelou aos seus seguidores que tem pânico de avião e por isso, só conseguiu embarcar levando o seu médico junto. Ela respondeu algumas perguntas dos seus seguidores do Instagram, na quinta-feira (24) e falou sobre o assunto.

"Estou aqui com os meus pais, com a minha sogra e com a minha filha e não quis dizer, mas estou aqui com o meu médico também. Eu não consigo pegar avião sem estar com o meu médico e acordada. Eu entro no avião, quase saí do voo de novo, mas eu olhava para a minha filha e pensava 'preciso conseguir por ela'. Pra mim é difícil, vou bem medicada e com cardioligista", contou.

A apresentadora comentou ainda que essa viagem coma família é religiosa e eles estão visitando várias igrejas. "Pra mim é a viagem dos sonhos. Você me põe na igreja com um terço, é o que mais amo", disse.