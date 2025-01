Maria Cândida - reprodução Instagram

Publicado 24/01/2025 17:03 | Atualizado 24/01/2025 17:04

Rio - Maria Cândida divulgou novas fotos em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (24), onde aparece usando lingerie e cabelos presos. A apresentadora aproveitou a publicação para falar sobre autoaceitação e envelhecimento.



Em sua legenda, Maria Cândida destacou a importância de aceitar as transformações do corpo com a idade. "Corpo livre: 53 anos para 54. Celulites no bumbum, flacidez nas pernas, gorduras aqui e ali são normais nessa fase da vida. Minha prioridade não é mais estética para ir à praia e estar com tudo duro para admiração. Meu objetivo agora é ter músculos para envelhecer com meu corpo forte", escreveu.Maria Cândida também compartilhou seus planos para o futuro e mencionou sua inspiração, Dona Hélina, de 102 anos. "Quero ser uma velhinha com vitalidade para correr, viajar, vibrar, dançar, viver como nunca meus 50, 60, 70, 80, 90... e ver se chego nos 100, como a minha musa Dona Hélina, de 102 anos. A beleza ecoa da nossa felicidade de fazer e ser exatamente o que queremos, mulheres maduras", afirmou.