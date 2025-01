Emerson Pinheiro e Fernanda Brum - reprodução Instagram

Publicado 24/01/2025 17:41

Rio - O pastor e músico Emerson Pinheiro, esposo da cantora gospel e pastora Fernanda Brum, foi diagnosticado com leucemia. A informação foi compartilhada por Fernanda durante entrevistas sobre o lançamento de seu novo álbum, "Milagres". Segundo ela, o momento tem sido desafiador para a família, que busca força na fé.



O álbum foi inspirado nas experiências recentes da família. Fernanda afirmou que, apesar de a doença ser um tipo menos agressivo de leucemia, o tratamento de Emerson exige resiliência e esperança. "O novo álbum se chama Milagres porque temos vivido um tempo muito difícil aqui em casa. Apesar do diagnóstico, acreditamos que Deus está conosco e esperamos por um milagre", declarou Fernanda em entrevista ao portal Comunhão.



As canções do novo trabalho de Fernanda trazem temas relacionados à fé e ao conforto espiritual. Entre as faixas do álbum está '"Enquanto Dói", que aborda o consolo nos momentos mais difíceis. Fernanda ressaltou a importância da oração e da conexão com Deus diante das adversidades. A família tem expressado gratidão pelas orações e pelo apoio recebido de amigos, familiares e seguidores.