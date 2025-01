Milton Cunha durante participação no ’Mesacast BBB’ - Reprodução de vídeo

Publicado 25/01/2025 07:51 | Atualizado 25/01/2025 07:57

Rio - Milton Cunha, de 62 anos, entregou qual foi a reação de Viviane Araujo após Gracyanne Barbosa citar a rainha de bateria do Salgueiro na casa do "Big Brother Brasil 25" , da TV Globo. Durante uma participação no "Mesacast BBB", nesta sexta-feira (24), exibido no Multishow e Globobplay, o carnavalesco comentou que a artista elogiou a postura da musa fitness.

"Você sabe que, no meio do samba, a fofoca é Gracyanne Barbosa falando de Viviane Araujo, falando bem. Tremeu o mundo do samba", disse Milton. Em seguida, ele revelou o que a intérprete de Rosana em "Volta por Cima" disse: "Falou. 'Que bacana, que direito, que legal'".

No meado deste mês, em conversa com outros participantes na casa, Gracy revelou ser mangueirense, apesar de não desfilar mais pelo Rio de Janeiro. Ao recomendar ao colega uma visita ao Salgueiro, Marcelo perguntou quem era a rainha de bateria da escola. Sem hesitar, Gracyanne respondeu: "Viviane, maravilhosa! Uma das rainhas que estão há mais tempo, e ela é maravilhosa. Vocês vão vê-la desfilar."

O fim do relacionamento de Gracy e Belo foi anunciado em abril de 2024. Em recente participação no documentário sobre a vida do pagodeiro, disponível na Globoplay, a sister negou que tenha sido pivô da separação entre Belo e Viviane no passado. De acordo com ela, os dois já não estavam mais juntos quando iniciou o romance cantor.