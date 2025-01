Yasmin Brunet seduz de biquíni com cores do Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2025 16:54

Rio - Yasmin Brunet movimentou as redes sociais neste sábado (25) ao compartilhar uma foto usando um biquíni nas cores do Brasil. Com a legenda "Made in Brasil", a ex-BBB seduziu os internautas.

"Perfeita demais!", exaltou um seguidor. Outro destacou: "Loirinha da minha vida". Já um terceiro comentou: "O bronze lindo dela".



Em 2024, a atriz revelou que foi diagnosticada com lipedema, uma doença vascular crônica que causa acúmulo anormal de gordura e inchaço. A partir do diagnóstico, Yasmin iniciou um tratamento e passou a compartilhar detalhes de sua rotina com os fãs.



No início de outubro, a modelo contou que perdeu 8 kg em apenas dois meses. Essa mudança foi resultado de uma combinação de ajustes na alimentação e na prática de exercícios físicos. Yasmin eliminou completamente o glúten de sua dieta, reduziu o consumo de lactose e adotou um cardápio mais saudável. Além disso, intensificou sua rotina de exercícios e começou a tomar vitaminas para ajudar a desinflamar o lipedema.