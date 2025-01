Ana Paula Siebert passa perrengue antes de embarcar - Reprodução Instagram

Ana Paula Siebert passa perrengue antes de embarcar Reprodução Instagram

Publicado 25/01/2025 15:23 | Atualizado 25/01/2025 15:31

Rio - Ana Paula Siebert, de 36 anos, comentou sobre o perrengue que passou antes de sua viagem a trabalho para Paris, neste sábado (25). A influenciadora digital relatou, através do Instagram Stories, que quase perdeu o voo devidos aos alagamentos causados pela chuva na cidade de São Paulo.

fotogaleria

"Quem me conhece sabe, eu sou a pessoa mais enrolada para sair de casa e chegar no aeroporto. Sempre correndo, me atraso com calma. Resolvi sair cedo, sem estresse e sem correria. Assim que saio, começa a chover muito. São Paulo alagou, o trânsito parou. Levei quatro horas, em um percurso que normalmente se leva uma hora ou uma hora e meia. Todos que estavam comigo no táxi não chegaram. Foi uma loucura", disse ela.

A mulher de Roberto Justus também afirmou que a tripulação do avião não estava conseguindo chegar. "Comecei a receber vídeos das estradas interditadas. O metrô alagado, as pessoas desesperadas. Um show de horror, triste. Cheguei 35 minutos antes do avião decolar e por sorte a tripulação também não estava conseguindo chegar. Então mantiveram o despache de malas aberto e embarcamos".

No avião, a influenciadora desabafou sobre a situação. "Teve muita chuva em São Paulo no final do dia. E muitas estradas e rodovias ficaram alagadas. O transito parou. As pessoas desciam dos ônibus para ir andando. Caótico. E eu falei: 'Pronto, acabou. Perdi o voo'", relatou.