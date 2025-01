Debby Lagranha comunica fim do relacionamento - Reprodução do Instagram

Debby Lagranha comunica fim do relacionamento

Publicado 25/01/2025 11:06

Rio - Debby Lagranha está solteira! A ex-atriz mirim anunciou o fim de seu relacionamento de 15 anos com Leandro Amieiro em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (25). Ela, que atualmente é veterinária, informou que a decisão do término foi "madura".

"Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos", escreveu Debby.

"A vida é feita de ciclos, recomeços fazem parte da beleza da vida. Queremos tranquilizar vocês, que sempre nos acompanharam, que esta nova fase é fruto de uma escolha madura e cheia de gratidão por tudo que vivemos. Obrigado por todo o apoio e carinho que sempre nos deram ao longo dessa jornada", completou.

Debby e Leandro Amieiro estavam juntos desde 2009 e tem dois filhos, Maria Eduarda, de 11, e Arthur, de 3.