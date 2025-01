Scheila Carvalho celebra o aniversário de Tony Salles - Reprodução Instagram

Scheila Carvalho celebra o aniversário de Tony Salles Reprodução Instagram

Publicado 25/01/2025 10:58 | Atualizado 25/01/2025 12:19

Rio - Scheila Carvalho celebrou o aniversário de Tony Salles, que completou 44 anos, nesta sexta-feira (24), nas redes sociais. A apresentadora publicou uma sequência de registros, no Instagram, de momentos especiais ao lado do cantor e aproveitou a ocasião para se declarar.

fotogaleria

"Agora, sim! Feliz aniversário, Bê! Você acaba de nascer para um novo ciclo. Com muita alegria, vamos celebrar esta data tão especial. E que os seus dias sejam repletos da mesma felicidade que você me proporciona, do mesmo entusiasmo e alegria de viver compartilhando comigo cada instante", escreveu na legenda.

A dançarina afirmou que é um privilégio estar ao lado de Tony. "Celebrar mais um ano ao teu lado é um privilégio que me enche de alegria e gratidão. Que a felicidade contagiante que você emite chegue a todos ao seu redor e que Deus te presenteie com tudo de mais maravilhoso que você merece!!! Te amo, minha vida! Gratidão Deus", concluiu.

Internautas comentaram na postagem da artista. "O casal mais lindo do Brasil! Parabéns, meu querido Tony Salles. Que seja um novo ciclo de muito aprendizado, sonhos realizados e muito, mas muito sucesso", disse um. "Toda a felicidade do mundo para vocês", afirmou outro. "Parabéns para ele! Tudo de bom. E que vocês vivam cada momento, cada sonho, um do lado do outro sempre. Deus irá fazer por vocês cada vez mais. Feliz vida para você, Tony", comentou mais um fã.

Scheila e Tony se conheceram quando faziam parte do grupo 'É o Tchan!'. O casal está junto há 17 anos e são pais de Giulia, de 14.