Lídia Brondi e o marido, Cássio Gabus Mendes Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 25/01/2025 09:53 | Atualizado 25/01/2025 09:57

Rio - Lídia Brondi fez uma rara aparição, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, nesta sexta-feira (24), para prestigiar o marido, o ator Cássio Gabus Mendes. O artista é uma das estrelas do espetáculo "Uma Ideia Genial", ao lado de Zezeh Barbosa, Ary França e Suzy Rêgo. Discretos em relação a vida pessoal, o casal posou juntinho para algumas fotos no local.

Afastada das novelas desde 1990, Lídia tem trabalhos marcantes na televisão como Tânia Malta, em Roque Santeiro (1985), Solange Duprat em "Vale Tudo" (1988), e Leonora em "Tieta" (1989). Atualmente, ela trabalha como psicóloga.

Além de Lídia, outros famosos conferiram a comédia, baseada na obra francesa "Une idée géniale" de Sébastien Castro, como Tato Gabus Mendes, maestro João Carlos Martins e Bárbara Bruno.