Gretchen rebate crítica de 'antipática' Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2025 15:58

Rio - Gretchen se pronunciou neste sábado (25), após a repercussão de um vídeo em que foi acusada de ser "arrogante" e "antipática". As imagens mostram a artista apressada ao atender fãs, tirando fotos, mas recusando-se a gravar vídeos.



A artista usou as redes sociais para esclarecer o ocorrido e justificar sua postura. "Falaram que eu sou a artista mais antipática que existe. Eu recebi muitas mensagens de apoio. Quem assistiu ao vídeo sabe que não fui antipática", disse. Ela explicou que o episódio aconteceu após sua participação no "Mesacast BBB", nos estúdios da Globo.



Segundo a dançarina, os fãs a abordaram inicialmente na saída do estúdio e, depois, no hotel onde estava hospedada. "Chegando no hotel, as mesmas pessoas tinham pego um carro e ido até o hotel. Saíram e me abordaram. Eu falei que estava com pressa e precisava ser rapidinho. Todo mundo viu o vídeo e sabe que eu fui educada (...) eu tirei foto com todos, inclusive com este fã que me filmou. Tirei com todas", relatou.



Ela também revelou que estava com pressa devido a compromissos profissionais. "Eu precisava acordar às 3h da manhã para viajar. O que eles esperavam que eu fizesse? Que eu ficasse ali batendo papo? Eu tenho meus compromissos, minha vida. Minha obrigação como artista era tirar fotos com ele -- na verdade eu acho que deve se fazer de coração", desabafou.



A cantora aproveitou para explicar o motivo de não gravar vídeos com os fãs. "O meu empresário não permite que eu faça. Hoje em dia, as pessoas pegam os meus vídeos, colocam na Inteligência Artificial e inserem vozes que não são minhas. Inclusive, eu tive que processar uma galera. É por isso que eu não gravo, não faço. Não adianta me pedir vídeo de aniversário ou para a família, eu não faço mais vídeos desde que começaram a usar minha imagem com Inteligência Artificial para colocar palavras na minha boca que eu não falei. Então, está explicado", concluiu.