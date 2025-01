Cariúcha mostra resultado da lipo em mergulho no Rio

Rio - Cariúcha, de 41 anos, aproveitou o calor intenso deste sábado (25) no Rio para curtir a Praia da Barra, na zona oeste da cidade. Usando um biquíni branco, ela mostrou pela primeira vez sua nova silhueta após passar por uma lipo LAD, procedimento estético que remove gordura localizada para definir os músculos.



Recentemente, a apresentadora contou um episódio inusitado que viveu na cidade. Durante o programa Fofocalizando, ela relatou ter sido vítima de uma tentativa de golpe em uma praia do Rio.



"Eu estive lá no Rio, estava na praia, fui comprar um biquíni, era 80 reais, aí veio o cara com R$ 800 [na máquina do cartão]. Estava um sol do caramba e ele 'Digita a senha aqui'. Só que eu sou malandra, falei 'Querido, teu visor tá meio apagado, não tô conseguindo enxergar quantos zeros têm'. Peguei minha toalha, coloquei em cima e falei 'Querido, tem 800 reais aqui' e ele 'Ai, desculpa, me enganei'. E eu falei 'Você não se enganou. Você não vai querer mentir pra mim carioca'. Só por causa da sacanagem eu não comprei", explicou.



