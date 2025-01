Bárbara Coelho curte dia de praia em Ipanema - JC Pereira / Agnews

Bárbara Coelho curte dia de praia em IpanemaJC Pereira / Agnews

Publicado 25/01/2025 13:54

Rio - Bárbara Coelho curtiu o dia de sol deste sábado (25) em uma praia no Rio. De biquíni branco, a apresentadora do "Esporte Espetacular", da TV Globo, renovou o bronzeado nas areias de Ipanema, na Zona Sul, e esbanjou boa forma. Para espantar o calor, a jornalista deu um mergulho no mar. Na ocasião, ela estava acompanhada de algumas amigas.

Já no Leblon, Patrícia Poeta praticou caminhada na orla da praia. Para a atividade, a apresentadora do "Encontro", que fez aula de samba com um professor na Sapucaí nesta sexta (24), apostou em um look azul e óculos escuros. Ela deu um show de disposição.