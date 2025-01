Cintia Dicker posa de biquíni ao lado da família - Reprodução Instagram

Publicado 25/01/2025 12:15 | Atualizado 25/01/2025 12:22

Rio - Cintia Dicker, de 38 anos, posou de biquíni preto fio-dental ao lado de Pedro Scooby e da filha do casal, Aurora, de 2, e compartilhou o registro no Instagram. No Havaí com a família, a modelo relatou que o local é um dos lugares que mais ama no mundo. "Sonhos se tornam realidade", escreveu na legenda.

Nos Stories, a influenciadora comentou sobre a viagem. "Estamos aqui nesse paraíso. Tem dois lugares no mundo que eu amo muito, que é a Bahia, e o Hawaii. Então se você tiver oportunidade de conhecer esses lugares, confia em mim. É muito maravilhoso. A gente não vai para o Kauai dessa vez, é uma ilha que eu sou apaixonada, mas fica a dica. Hoje foi incrível, ficamos aqui na casa com várias crianças", disse ela.

Internautas comentaram na postagem da modelo. "Vocês são lindos! Mesma vibe, mesma luz! Pessoas que emitem energias, e a de vocês são maravilhosas", disse um. "Lindos! Dá para sentir e energia e o amor daqui", afirmou outro. "Aurora está linda. Que sejam dias felizes para vocês". comentou mais um fã.

Além de Aurora, o surfista também é pai de Dom, de 12 anos e os gêmeos Liz e Bem, de 9. Os três são frutos da antiga relação com a atriz Luana Piovani.