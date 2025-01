Lívian Aragão recupera rede social após ser vítima de hackers - Reprodução do Instagram

Lívian Aragão recupera rede social após ser vítima de hackersReprodução do Instagram

Publicado 25/01/2025 13:13

Rio - Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, teve o perfil do Instagram hackeado, neste sábado (25). Os criminosos divulgaram um "comunicado de luto" fake, em preto e branco, usando uma foto da atriz com o pai, e publicaram uma sequência de informações sobre falsos investimentos em seu nome.

fotogaleria

Eterno Didi Mocó, Renato compartilhou o "comunicado de luto" e fez um alerta aos fãs. "Mentira, hackearam minha filha", declarou. Mãe de Lívian, Lilian também confirmou a invasão no perfil da filha. "Pessoal, queremos informar que a conta Lívian foi hackeada. Por favor, não respondam mensagens, cliquem em links ou interajam com qualquer conteúdo suspeito vindo dessa conta!".

Horas depois, Lívian contou aos mais de dois milhões de seguidores que conseguiu recuperar seu perfil e deu detalhes de como tudo aconteceu em um vídeo publicado na rede social. "Hackearam meu Instagram hoje de manhã - já tô com minha conta de volta. Os hackers apagaram algumas postagens e divulgaram links com informações falsas", escreveu ela na legenda.

Ela, então, declarou que vai tomar as medidas cabíveis em relação ao caso. "É necessário ter polícia, resolver com advogados, já estou tomando minhas providências. Em breve, tudo será resolvido", disse.

Confira: