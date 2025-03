Ana Maria Braga defende permanência de Aline no BBB 25 - Reprodução Globoplay

Publicado 24/03/2025 13:36

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, defendeu a permanência de Aline no "Big Brother Brasil 25". Durante uma conversa com Tati Machado e Alessandro Jodar, no programa 'Mais Você', da TV Globo, a apresentadora afirmou que a policial militar anima a casa e comentou sobre as atitudes da sister no reality.

"Aline Diego e Maike são os emparedados dessa semana. Essa semana, você e o Louro vão precisar me ajudar muito. Eu acho que o Diego vai passar 'batido', vai ficar entre Aline e Maike. Acho que a galera dos 'Anos 50' vai tentar se juntar para tirar o Maike e deixar a Aline. Só que eu acho que tem muita gente de 'bode' da Aline também", explicou Tati Machado.

Ana Maria elogiou Aline e afirmou que podiam deixar ela na casa. "Podia deixar para ver se ela melhora, tadinha. Ela pelos menos fica animada dentro da casa. Pelo menos ela concorda, não concorda, ela chora, ela fala". Tati concordou: "Eu também concordo com isso. Ela está dando uma agitada. E os maiores rivais dela estão dentro da casa, Renata e a Eva", disse ela.

Aline, Diego Hypolito e Maike estão na berlinda e disputam a permanência no reality show. Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (25).