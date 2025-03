Aline, Diego Hypolito e Maike - Fábio Rocha / Divulgação

Aline, Diego Hypolito e MaikeFábio Rocha / Divulgação

Publicado 24/03/2025 07:32

Rio - Mais um paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (23). Aline, Diego Hypolito e Maike estão na berlinda e disputam a permanência no reality show. Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (25).

Dona do Poder Curinga, Delma podia salvar Eva ou Maike - emparedados por Vinícius após o brother ligação do Big Fone, no sábado (22) - e optou pela bailarina. "Vou salvar a Eva, porque meu coração ainda tem um sentimento muito especial por ela", afirmou a sogra de Guilherme.

Vencedor da prova do anjo, João Gabriel imunizou o irmão João Pedro. Líder da semana, Renata indicou Aline. "Não é surpresa, a pessoa que tenho mais conflito aqui na casa é a Aline", justificou. Vilma foi a mais votada pela casa, com sete votos. O segundo mais votado foi Diego Hypolito, com cinco.

Diego Hypolito, Maike e Vilma disputaram a prova 'Bate-Volta', que envolvia sorte. A mãe de Diogo Almeida levou a melhor e escapou do Paredão.