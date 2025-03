Vilma comenta sobre os votos que recebeu na formação do paredão - Reprodução Instagram

Vilma comenta sobre os votos que recebeu na formação do paredão Reprodução Instagram

Publicado 24/03/2025 12:42

Rio - Vilma comentou sobre os votos dos brothers na formação do décimo paredão no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na madrugada desta segunda-feira (24). Em uma conversa com Renata e Eva, na área externa da casa, a estudante de nutrição afirmou que deve estar incomodando os outros confinados e declarou que não se considera uma pessoa velha.

"Eles falam que tem que votar em quem tem embate. Eu fico me perguntando o que foi que a senhora fez para todo mundo votar na senhora. Tipo assim, isso sempre", disse Renata. Vilma respondeu: "É. Porque eles acham que eu sou fraca, velha, sonsa, que tem que ir embora para casa. Mas eu vou mostrar pra eles. Velha eu não sou", disse ela.

Eva afirmou que todas as ações feita na casa incomodam os outros participantes. "Ainda bem que não são eles que decidem quem é fraco e quem é forte. É o povo lá fora que decide tudo", declarou. A estudante de nutrição concordou. "Eu devo estar incomodando eles". A bailarina respondeu: "É isso que eu estava falando com a Renata. Agora tudo incomoda. Incomoda se a Eva está rindo, incomoda se a Eva dá boa sorte, incomoda se a Eva anda junto e defende a Renata. Tudo incomoda. Vocês querem que eu seja um bonequinho para vocês irem mandando e eu obedecendo? Só pode", relatou.

A bailarina declarou que queria escutar as justificativas dos votos. "Do mesmo jeito a Dona Vilma, ela passa a semana dela na dela, a semana quietinha, vai lá, treina com a gente, pega uma piscina com a gente. Eu queria escutar as justificativas", contou.

Vilma recebeu sete votos da casa durante a formação do paredão deste domingo (23). A estudante de nutrição conseguiu escapar da berlinda após vencer a prova 'Bate-Volta'.