Aline, Diego ou Maike estão no paredão - Reprodução de vídeo

Aline, Diego ou Maike estão no paredãoReprodução de vídeo

Publicado 24/03/2025 07:52

Rio - Aline, Diego Hypolito e Maike levaram a pior na formação do 10º paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite deste domingo (23), e estão na berlinda. Os brothers disputam a preferência do público para seguirem em busca do prêmio milionário do programa. Um deles deixará a casa nesta terça-feira (25).