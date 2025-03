Suel - Steff Lima / Divulgação

SuelSteff Lima / Divulgação

Publicado 24/03/2025 13:37

Rio - O cantor Suel irá percorrer todo o país com a label "Pôr do Suel", uma festa que une música, cultura, pôr do sol e uma experiência única. Em clima descontraído, o artista, que é ex-vocalista do grupo Imaginasamba, receberá convidados especiais. As apresentações duram cerca de cinco horas e o repertório inclui pagodes clássicos dos anos 1990, além de outros estilos.

fotogaleria

"Vamos trazer convidados do pagode (dos anos) 90, que foi a fonte da qual a gente mais bebeu. Hoje, se somos pagodeiros, é por 'culpa' do Salgadinho, Netinho de Paula, Vavá, Chrigor, dessa galera toda. Então, eu quero que esses caras estejam comigo como forma de homenagem", comenta Suel.

"E, é óbvio, os meus amigos, a galera que eu convivo, Ferrugem, Dilsinho, o próprio Menos é Mais. Todos esses caras vão estar comigos nas edições. E o diferente: vou levar uma galera de fora do pagode, como já levei o Naldo, a Lexa. Quero manter essa coisa de levar artistas que não são do pagode pra cantarem comigo", acrescenta.

Recentemente, Suel foi contemplado com uma placa de diamante pelos 75 milhões de plays da música

Vitamina C. O single é uma parceria de Suel com o grupo Menos É Mais lançado em julho de 2024.

Confira as datas já anunciadas:

31/05 - Rio de Janeiro

08/06 - São Paulo (TBC)

21/06 - Belo Horizonte

13/07 - Recife

19/07 - Vitoria

17/08 - Porto Alegre

06/09 - Belém

09/11 - Rio de Janeiro

15/11 - Salvador

29/11 - Campinas

07/12 - Fortaleza