21/03/2025

Rio - Não tem desculpa para ficar em casa no fim de semana! Há uma programação para todos os tipos de gostos - e bolsos - incluindo shows, teatro e programas infantis. Para quem gosta de pagode, a boa é conferir as apresentações de Suel, Lukinhas e Caju Pra Baixo na Via Music Hall, em São João de Meriti, na Baixada, nesta sexta-feira (21).

No mesmo dia, as cantoras Keilla Regina, Lu Carvalho e Branka homenageiam três grandes divas da música brasileira, Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes, em um show especial no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. Já Zeca Baleiro apresenta seus maiores sucessos, no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia. Com ingressos esgotados, Pitty sobe ao palco da Fundição Progresso, na Lapa, no sábado (22). Músicas como "Anacrônico", "Máscara", "Equalize" e "Me Adora" fazem parte do repertório.

Se a grana estiver curta, Chefin e Major RD, grandes nomes do trap nacional, fazem shows gratuitos no projeto "Conexões Urbanas", no Caju, na Zona Norte, neste sábado (22), a partir das 23h. O evento acontece no Campão da Real e tem o objetivo de levar música e cultura para a comunidade.

"Fazer parte desse projeto do AfroReggae na comunidade do Caju é uma honra. É incrível poder me apresentar no lugar de onde muitos de nós viemos, trazendo música, cultura e troca de energia real. Mais do que um show, isso é sobre conexão e representatividade. A arte tem o poder de transformar vidas, e esse evento é um exemplo disso. Vai ser especial demais, espero todo mundo lá!", afirma Major RD. "Vai ser um show especial, cheio de energia", adianta Chefin.

A Mostra Cineclube Futura, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), também conta com entreda franca. No sábado, a programação começa às 14h com "Trançatlânticas" e segue com "Bixa Presa", às 16h, e "Transo", às 18h. Domingo (23) serão exibidos os documentários "Alma e Sangue no Atlântico Negro – O Pensamento de Luiz Felipe de Alencastro", às 14h, e "Pegadas na Floresta", às 16h.

Em Inhoaíba, rola o festival "Elas, Vozes Suburbanas", que acontece no Parque Oeste, com entrada solidária - doação de um pacote de absorvente.Nesta sexta, o show fica a cargo da cantora Ariel Letícia. No sábado, Nilze agita o público. Ao todo, 56 artistas se apresentam no evento.

Entre as dicas para a criançada está a estreia do Cirque Amar, no ParkShopping, em Campo Grande, nesta sexta-feira. Entre as atrações estão palhaços, trapezistas, show de Freestyle Motocroos, música ao vivo mais. Outra opção é conferir o "Disney Princesa, o espetáculo", na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, que reúne mais de 20 produções clássicas como "A Pequena Sereia", "Mulan" e "Frozen". O show conta com a participação de três cantoras, uma maestrina e um cantor, além de projeções e efeitos especiais.

Shows



Zeca Baleiro

Sexta-feira e sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 100



Febre 90’s + Leall

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90



Keilla Regina, Lu Carvalho e Branka

Homenagem a Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Brigitte Blair – Copacabana

Endereço: R. Miguel Lemos, 51

Ingresso: a partir de R$ 45



Chico Chico

Sexta-feira, às 20h

Local: Firjan Sesi Jacarepaguá

Endereço: Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia (Jacarepaguá)

Ingresso: a partir de R$ 40



Suel, Lukinhas e Caju Pra Baixo

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 10

Izabella Bicalho

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25

Ingrid Muller

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis



Pitty

Sábado, a partir das 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro,

Ingresso: Esgotado



Chefin e Major RD

Sábado, a partir das 23h

Local: Campão da Real, Caju

Endereço: R. Canal - Caju

Ingresso: Grátis



Thalma de Freitas - Voz e Piano

Homenagem a Laércio de Freitas

Domingo, às 19h

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 60



Espetáculos



Cantando para Marley

Sexta-feira, às 19h

Local: Areninha Cultural Municipal Herbert Vianna

Endereço: Rua Evanildo Alves s/nº, Maré

Ingresso: Grátis

Fábio Porchat

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45

"Disney Princesa, o espetáculo"

Sexta-feira, às 19h; sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 11h e às 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 21



"Insignificância"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 20



O Céu da Língua

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



"Anastasia – Youth Edition"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e às 20h, e domingo, às 15h e às 19h

Local: Teatro Cesgranrio

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido

Ingresso: a partir de R$ 40

Dora Aventureira

Sábado, às 15h

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá

Ingresso: Grátis



"Animal Pedra Semente"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



O Show do Gláuco - O Teatro Aberto de Aderbal

Sábado, a partir às 18h e às 20h

Local: Teatro Armando Gonzaga

Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Mal. Hermes

Ingresso: a partir de R$ 2,50

Silêncios Claros

Sábado, às 19h, e domingo, às 17h

Local: Sala Eletroacústica

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$30

Onde Vivem os Bárbaros

Sábado, às 20h

Local: Teatro Gláucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 30

Yuri Marçal - Stand-Up 'Virou Passeio'

Sábado, às 20h

Local: Arena Cultural Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: a partir de R$ 40

Rafael Portugal - Tô Só Desabafando

Sábado, às 20h30, e domingo, às 19h30

Local: Teatro Multiplan - Village Mall

Endereço: Avenida das Américas, 3.900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 55



Aladdin e A Rainha do Gelo

Domingo, às 15h30 e 17h30, respectivamente

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: a partir de R$ 39,90



Mais opções



Festival ElasVozesSuburbanas - GRÁTIS

Sexta-feira e sábado, a partir das 15h30

Local: Parque Oeste - Inhoaíba/RJ

Endereço:. Avenida Cesário de Melo, 6851

Ingresso: Entrada solidária - 1 pacote de absorvente

Exposição "Minha Gente De Barro"

De sexta-feira a domingo, das 16h às 21h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde Silva, ao lado do n° 292, Humaitá

Ingresso: Grátis

Cirque Amar

Sexta-feira, às 20h30 (estreia); sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estr. do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 30

Circo Vostok Emoções - com o Disney Magic Show

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: R. Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 15



Circo Vostok Burlesque

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h30 e às 19h30; Domingo, às 16h e 19h

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca,

Ingresso: A partir de R$ 15

Mostra Cineclube Futura

Sábado e domingo, a partir das 14h

Local: Cinemateca do MAM (Museu de Arte Moderna)

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: Grátis

Oficina de Fantoche Coelhinho na Cartola

Domingo, a partir das 16h

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu

Ingresso: Grátis