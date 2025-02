Mumuzinho - Reprodução / Instagram

MumuzinhoReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2025 05:00

Rio - Quem curte um batuque de primeira tem destino certo neste fim de semana: o Terreirão do Samba Nelson Sargento, no Centro. O local reunirá grandes nomes do samba e do pagode a partir desta sexta-feira (21) até o dia 8 de março, com ingressos a preços populares.

fotogaleria

O cantor Mumuzinho será o responsável por abrir a festa e levará um repertório especial ao público. "Rio de Janeiro é minha casa e fico muito feliz em poder levar o meu show, mais uma vez, para os cariocas. Já estamos no pré-carnaval, então, preparei um repertório especial com muitos sucessos da minha carreira e de grandes amigos da música. Vai ser lindo!", adianta o cantor. Os grupos Nosso Quintal e Balacobaco também sobem ao palco nesta sexta.

No sábado (22), Bruna Oliveira e o Tá Na Mente comandam o agito. No domingo (23), o Vou Zuar promete empolgar a galera ao som dos maiores sucessos da carreira. "O público pode esperar muito pagode, músicas autorais do Vou Zuar, como 'Chato Pá Caraí' e 'Salseiro'. Obviamente que também não pode faltar o bloco de 'Melhor Eu Ir', do ‘Churrasquinho do Menos É Mais’. Além disso, estamos preparando um momento 'Caindo Na Zueira' ao longo do show, que busca executar músicas com clima de carnaval', diz o vocalista Thiago Paiva. Arlindinho, Mó Vibe e Clareou fazem show na mesma noite.

Outro destaque da programação é a apresentação de Ludmilla, no Espaço Hall, na Zona Oeste, neste sábado. Dona de hits como "Maldivas", "Sintomas de Prazer" e "Hoje", a cantora está animada para comandar o "Fervo da Lud" no local. "Diferente do bloco, que é aberto e bateu recorde de público no ano passado, esse show será mais intimista, mas a energia vai ser a mesma, lá nas alturas. Acho que já vai dar pra sentir o clima do que está por vir! E claro, no dia 04 de março, terça-feira de carnaval, o 'Fervo' vai invadir o centro do Rio com tudo! Se preparem, porque vai ser tudo de bom!", conta, aos risos.

Já no Palácio do Samba, Karinah e Alcione são as atrações da feijoada Verde e Rosa. "É sempre uma honra estar ao lado da Mangueira e da minha querida Alcione. Tive a alegria e a honra de abrir e cantar com ela em 33 shows da turnê comemorativa de seus 50 anos de carreira. Uma generosidade sem tamanho e uma experiência que só reforçou nossa amizade e minha admiração por ela. Ela me levou para a Mangueira, me nomeou madrinha dos projetos sociais e me mostrou a verdadeira importância da mulher no samba! A comunidade verde e rosa é única! Poder compartilhar esse momento com tantos amantes do samba me emociona profundamente", diz a artista.

Além dos shows também há espetáculos, como "Rock in Rio 40 anos - O Musical" na Cidade das Artes, e o stand-up de Bruna Louise, no Qualistage, bailinhos de carnaval e muito mais.

Confira a programação completa:

Shows

Clarice Falcão

Sexta-feira, a partir das 18h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 80



Terreirão do Samba

Sexta-feira: DJ (22h), Grupo Nosso Quintal (23h30), Mumuzinho (01h10), Balocobaco (02h50) e DJ (04h20)

Sábado: DJ (19h), Lucas Morato (21h30), Bruna Oliveira (23h30), Tá na Mente (01h10), artista a confirmar (02h50) e DJ (04h20)

Domingo: DJ (19h30), Grupo Mó Vibe (20h30), Vou Zuar (22h), Arlindinho (23h30), Grupo Clareou (01h10)

Local: Terreirão do Samba

Endereço: Rua Benedito Hipólito, S/N - Praça Onze

Ingresso: a partir de R$20 (meia-entrada ou entrada solidária, com 1kg de alimento não perecível)



Mônica Salmaso

Sexta-feira, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60

Karinah e Alcione

Sábado, a partir das 13h

Local: Palácio do Samba

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira

Ingresso: a partir de R$ 50

The Cult

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60



Ludmilla

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60



Espetáculos

"Enquanto você voava, eu criava raízes"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 40



Bruna Louise

Abertura de Felipe Couceiro

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



"Separados Por Um Glitter"

Sexta-feira, sábado, às 20h e domingos, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 30



"Rock in Rio 40 anos - O Musical"

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 15h e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



"3 Palavrinhas"

Sábado, a partir das 15h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60



"As Aventuras de Quitapena"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Correios Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí 20, Centro

Ingresso: a partir das R$ 15



"As Ganhadeiras de Itapuã"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Caixa Cultural - Teatro Nelson Rodrigues

Endereço: Avenida República do Paraguai, 230 - Centro

Ingresso: Grátis, com retirada na bilheteria do espaço 30 minutos antes do show



"Menina Mojubá"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 50



"O Tiro No Coração"

Sábado, às 20h

Local: Teatro Del'Art - BarraPoint Shopping

Endereço: Av. Armando Lombardi, nº 350, 3º Piso – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



"Riante!"

Domingo, às 11h

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20



Mais opções



Brew Fest Folia - Esquenta de carnaval

Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 21h

Local: Shopping Nova América - Estacionamento

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho

Ingresso: Grátis



Ensaio aberto do Monobloco

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 150



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Terra dos Dinos

Sábado e domingo, das 9h às 17h ( último acesso ao parque é às 16h)

Local: Terra dos Dinos

Endereço: Estrada RJ-125, Rod. Ary Schiavo, 42281 - Gov. Portela, Miguel Pereira - RJ

Ingresso: a partir de R$ 64



Baile das Rosas - Pré Carnaval do Museu do Samba

Sábado, a partir das 13h

Local: Museu do Samba

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1296 – Mangueira

Ingresso: R$ 80

Bailinho de Carnaval do Shopping Jardim Guadalupe

Sábado e domingo, das 17h às 20h

Local: Praça de Alimentação (Piso L2)

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe,

Ingresso: Grátis



Bailinho do Cabelo Maluco com o Quintal Mágico

Sábado, das 15h às 18h

Local: EcoVilla Ri Happy - dentro do Parque Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 35



Bailinho do Ruth

Domingo, às 15h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis