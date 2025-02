Mumuzinho anuncia turnê com show de abertura no Rio - Reprodução / Instagram

Mumuzinho anuncia turnê com show de abertura no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 05:00

Rio - Mumuzinho e a bateria da GRES Mocidade Independente de Padre Miguel se apresentam no segundo fim de semana de agito no ParkShopping, em Campo Grande, com entrada gratuita - mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, e prometem não deixar ninguém parado. Além de música, o evento, que inicia às 10h, também conta com animadores, brinquedos infláveis, exposição, vivências esportivas, oficinas com orientações de saúde e espaço gastronômico.

fotogaleria

"Estou muito feliz em participar do projeto de verão 2025 do Sesc. Estou animado para levar minha alegria e pagode", comenta Mumuzinho, que sobe ao palco, neste sábado (8), a partir das 17h. Domingo (9), a partir das 18h, o samba rola solto com a bateria da GRES Mocidade. "Estamos muito felizes em participar desse evento tão importante, ainda mais em uma região recheada de Independentes. Podem esperar que levaremos mais um show da 'Não Existe Mais Quente', com toda nossa história”, diz Mestre Dudu.

Outra dica com entrada franca é a 24ª edição da Feira Nacional do Podrão, na Praça Paris, na Glória, sábado e domingo, das 10h às 19h. Entre os destaques estão a "Batata Frita de Marechal Hermes", "Hambúrguer de Três Quilos", "Cachorro-Quente de 120 centímetros", "Torre de Churros", "Marmita de Dogão", "Bacia de Açaí" e muito mais.

Também tem o evento "Xdome Gamer Lab", no Bangu Shopping, no esquema 0800. A programação inclui estações de free play com jogos de última geração, uma área de fliperamas clássicos que resgatam a nostalgia dos anos 1980 aos 2000, simuladores de cockpit para corridas realistas e uma área dedicada aos principais jogos mobile do momento. Uma das grandes atrações é o palco exclusivo de realidade virtual, onde os visitantes poderão testar suas habilidades no jogo Beat Saber.

Entre as opções pagas tem shows de Diogo Nogueira e Xande de Pilares, na Via Music Hall, nesta sexta-feira (7). Em uma noite de exaltação ao samba, os artistas levam no repertório seus maiores sucessos. No mesmo dia, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes animam a galera do Espaço Hall. No sábado, Blitz e Lobão se apresentam no Qualistage. Domingo, Renato da Rocinha, Délcio Luiz, o grupo Entre Elas e o Samba Taberna fazem show no Renascença Clube.

A programação ainda conta com espetáculos, exposições, circo e muito mais. Confira!

Shows

Mercedes Sosa e João do Vale por Araceli Matus e Gabriel Vale

Sexta-feira, às 20h

Local: Casa com a Música

Endereço: Rua Joaquim Silva, 67, Lapa

Ingresso: Grátis



Bruno Berle

Sexta-feira, às 20h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 40



Diogo Nogueira e Xande de Pilares

Sexta-feira, a partir das 20h30

Local: Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 30



João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Sesc Verão

Mumuzinho (sábado, às 17h) e bateria da GRES Mocidade Independente de Padre Miguel (domingo, às 18h). Evento inicia às 10h

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estr. do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingresso: Grátis (mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível)



Renato da Rocinha, Pagode do Adame e Yan

Sábado, às 13h

Local: Quadra da Portela

Endereço: R. Clara Nunes, 81 - Osvaldo Cruz

Ingresso: R$30



Luccas Carlos

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 80



Blitz e Lobão

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage - Shopping Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 85



Renato da Rocinha, Délcio Luiz, Grupo Entre Elas e Samba Taberna

Domingo, às 14h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 - Andaraí, Rio de Janeiro – RJ.

Ingresso: a partir de R$ 20



Espetáculos



“O Céu da Língua”

Sexta-feira, às 19h, e sábados e domingos, às 18h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



"Dois Contra O Mundo"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30



"Separados Por Um Glitter"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 30



"VITAL – O Musical Dos Paralamas"

Sexta-feira, às 20h, e sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Multiplan VillageMall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 21



“Meu Remédio”

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 40



“Rock in Rio 40 anos - O Musical”

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 15h e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



“Ladeira abaixo”, com Fábio Rabin

Sexta-feira, às 21h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



"As Aventuras de Quitapena"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Correios Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde. de Itaboraí 20, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



“The Jets – Todo Brilho de Elton John”

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: R$ 50



Gabriel e Shirley

Domingo, às 16h (casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60





Mais opções



Exposição "Rio De Corpo E Alma"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às16h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Exposição "Poesia a Ferro e Fogo"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 16h às 21h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço:Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: Grátis



Exposição “Zezé Motta"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



Exposição “Elisa Martins da Silveira”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: Grátis

Xdome Game Experience

Sexta-feira e sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 13h às 21h

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu

Ingresso: Grátis (Para participar, é necessário se inscrever no site do Bangu Shopping, escolhendo a data e o horário desejados)



Estação Turma da Mônica

Sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 21h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 - Centro Metropolitano - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 64,90 (infantil + acompanhante)

Panorama 2025 - CoLABoratório

Multiartista Dorothée Munyaneza, cineasta ruandesa Myriam Birara e a coreógrafa carioca Laís Castro fazem residências artísticas da etapa formativa e de criações internacionais.

Sexta-feira, a partir das 17h

Local: Museu de Arte Moderna (MAM Rio)

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Entrada gratuita (haverá distribuição de senhas a partir das 17h)



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Feira Nacional do Podrão

Sábado e domingo, das 10h às 19h

Local: Praça Paris

Endereço: Avenida Augusto Severo, 342 - Glória

Ingresso: Grátis

Bloco "Sai, Hétero!", com Rebecca

Sábado, a partir das 23h

Local: The Home

Endereço: Rua Sacadura Cabral, 135 – Saúde

Ingresso: R$ 60