Dudu Nobre faz show na tradicional Feijoada da Verde e RosaFoto: Reprodução

Publicado 31/01/2025 05:00 | Atualizado 31/01/2025 07:17

Rio - A Zona Oeste vai ferver neste fim de semana! Dudu Nobre e Marvvila se apresentam no ParkShopping, em Campo Grande, com entrada gratuita - mediante a doação de 1kg de alimento não perecível -, a partir das 14h. Os cantores prometem animar o público ao som de seus maiores sucessos da carreira.

"É um show que a gente já está fazendo, da turnê 'Correr Pelo Certo', em que relembramos músicas que eu gravei como compositor, cantor, os trabalhos ao vivo, as músicas de televisão, que foram temas de novela. Teremos bailarinas, banda, telão de led. É um show bem para frente, para cima e a rapaziada vai gostar. Estou feliz por voltar à Zona Oeste em um evento gratuito. Alô, Campo Grande. Estou chegando", avisa Dudu Nobbre, atração deste sábado (1º).

Além de música, o evento "Sesc Verão" ainda conta com operações gastronômicas, brinquedos infláveis, brincadeiras tradicionais, animadores, arco e flecha, exposição, vivências esportivas e oficinas com orientações de saúde, a partir das 10h. A participação é por ordem de chegada.

Também tem opção de diversão no esquema 0800 na Zona Sul. Maria Mauad faz show, nesta sexta-feira (31), na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. Já Feyjão sobe ao palco no sábado (1º). "O show vai ser alegre, solar, a cara do verão. Vou cantar sucessos da minha carreira, como 'Serei Luz', que foi gravado com Natiruts, e ' Vento', gravada por mim, Gilberto Gil, que foi trilha da novela "No Rancho Fundo". A música que não pode faltar é 'Reza', canção que fiz com Pretinho da Serrinha e Nego Álvaro para Yemanjá", adianta o artista. Pretinho, inclusive, encerra o projeto "Claro Verão" com chave de ouro, no domingo (2).

Na Zona Norte, Vinicius Terra & Banda animam o público no Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, a partir das 17h, no sábado. Com participações especiais do pianista de jazz Jefferson Plácido e do rapper Gustavo CHS, o show gratuito faz parte do projeto "Meu Bairro, Minha Língua", que promove a valorização da língua portuguesa.

Para quem puder desembolsar uma grana, tem os shows de Marcelo Falcão e Ponto de Equilíbrio, na Fundição Progresso, Maiara & Maraisa, no Espaço Hall, Arlindinho, no Bar do Zeca, e Mariene de Castro, no Circo Voador. Se a ideia é dar boas risadas, a dica é conferir o espetáculo "Hermanoteu na Terra de Godah", da cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, no Qualistage.

Entre as opções para a criançada tem o Circo Vostok, no Uptown Barra. Com o espetáculo "Burlesque", a temporada promete levar o público a uma jornada de nostalgia e encantamento, misturando a atmosfera clássica do circo com toques de inovação e uma estrutura moderna.

Confira a programação completa:

Shows

Claro Verão

Maria Mauad (sexta-feira), Feyjão (sábado) e Pretinho da Serrinha (domingo), a partir das 19h

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema

Ingresso: Grátis (Distribuição de pulseiras para os shows a partir das 17h)



Marcelo Falcão e Ponto de Equilíbrio

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 100 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)



Maiara & Maraisa

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Arlindinho

Sexta-feira, às 23h

Local: Bar do Zeca - NorteShopping

Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi

Ingresso: R$ 30

Sesc Verão

Dudu Nobre (sábado) e Marvvila (domingo), a partir das 14h

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estr. do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingresso: Grátis



Tiee

Sábado, a partir das 15h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793

Ingresso: a partir de R$ 70



Vinicius Terra & Banda - "Meu Bairro, Minha Língua"

Participações especiais de Jefferson Plácido e Gustavo CHS

Sábado, a partir das 17h

Local: Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca

Ingresso: Grátis (retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do show)



Marcos Valle

Sábado, às 20h e às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 120



Mariene de Castro

Sábado, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)



Calcinha Preta

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50

Quintal Mágico

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Netinho de Paula, Chrigor e Marcio Art - Samba 90 Graus

Domingo, a partir das 18h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 20



Lukinhas

Domingo, a partir das 14h

Local: Quintal Beach Club

Endereço: Av. Lúcio Costa 17450 - Posto 11 Recreio

Ingresso: Grátis



Espetáculos



Renato Albani

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 65



"Hermanoteu na Terra de Godah" - Os Melhores do Mundo

Abertura de Bia Guedes

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



"O Céu da Língua"

Sexta-feira, às 19h e sábados e domingos, às 18h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



"Atrás do Véu"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: Grátis



"Ficções", com Vera Holtz

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



"Dois Contra O Mundo"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30



"Meu Remédio"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 40



"Peter Pan – O Musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e às 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Cesgranrio

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio de Janeiro.

Ingressos: a partir de R$15



"Rock in Rio 40 anos - O Musical"

Sexta-feira, às 20h, e sábado e domingo, às 15h e às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



"Bita e a Imaginação que Sumiu"

Sábado e domingo, às 15h

Local: EcoVilla Ri Happy - dentro do Parque Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008

Ingresso: a partir de R$ 45

"As Aventuras de Quitapena"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Correios Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde. de Itaboraí 20, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15





Mais opções



Exposição "Poesia a Ferro e Fogo"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 16h às 21h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: Grátis



"Sonhos - História, Ciência e Utopia"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



Exposição Lélia Gonzalez

Sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



Feijoada do Bola

Sábado, das 12h às 18h

Local: Sede do Cordão da Bola Preta

Endereço: R. da Relação, 03 - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 22,50



Estação Turma da Mônica

Sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 21h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 - Centro Metropolitano - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 64,90 (infantil + acompanhante)



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30