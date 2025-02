Latino leva clima dos anos de 1990 e improviso para matinê na Zona Oeste: Parte da minha essência - Divulgação

Latino leva clima dos anos de 1990 e improviso para matinê na Zona Oeste: Parte da minha essênciaDivulgação

Publicado 01/02/2025 05:00

Rio - O clima dos anos 1990 será revivido na Barra da Tijuca, com direito a muito passinho e músicas que marcaram a geração. Na véspera de completar 52 anos, Latino se apresentará na "Matinê para Maiores", em referência aos eventos vespertinos da época, que reuniam os amigos, no Qualistage, neste sábado (1º).

Dono de sucessos como "Me Leva", "Festa no Apê" e "Não Adianta Chorar", o artista dá detalhes do que o público pode esperar da apresentação. "Tudo que vivenciamos a nível de passinhos de dança, coreografia, luz e efeitos. [...] O repertório é em cima dos anos 1990. Muito improviso - eu sou um artista que gosta de improvisar - então, o improviso faz parte da minha essência no palco e muita dança", adianta ele, que faz aniversário neste domingo (2). "Comemorando no palco".

Com três décadas de carreira, o cantor reflete sobre o processo de se reinventar ao longo dos anos. "Consegui sair do funk, fui para o pop, depois fui para a música latina. E hoje eu transito muito nessa área da música latina, do pop e do funk, que me deu abertura para conseguir os espaços que eu consegui. Me me sinto muito honrado por isso, sou muito grato", frisa.

O artista ainda destaca que as dificuldades não foram poucas na trajetória profissional. "Não é fácil reinventar. Tem que sempre matar um leão por dia e ter muito entusiasmo. Entender que o palco faz o artista se perpetuar...Acho que eu cuidei muito bem disso, desde lá de trás até hoje, essa questão de entregar um show animado, astral e que as pessoas possam sempre estar se divertindo", analisa.

Além de Latino, a 'matinê' terá a apresentação da banda internacional Double You. O grupo de Eurodance marcou geração com sucessos como "Please Don't Go", "We All Need Love", "Missing You", "Part Time Lover" e muitos outros. O DJ Marcson Muller completa a lista de atrações.

Fãs

Latino reconhece o apoio do público durante todos esses anos. "Tenho muitos fãs até hoje. Alguns ficaram mais velhos, saíram do fã clube, mas eu vou ganhando a cada ano novos admiradores e isso faz com que a gente fique sempre se reciclando", diz o cantor, que recorda a maior loucura que uma fã já fez por ele.

"Ter se trancado dentro do armário de um hotel lá em São Paulo. Ela pegou a chave da mãe, que era a camareira do hotel, se trancou dentro do armário e ficou me esperando chegar, porque a mãe tinha dito que eu ia chegar... Foi de manhã com a mãe, se trancou dentro do quarto e quando eu cheguei ela me deu um susto e disse que queria tirar uma foto", lembra. Apesar de ter se assustado com a situação, ele levou na esportiva: "Abracei, beijei, fiquei dando risada e tudo".

"Lovezin Bandido" e novo álbum

Em dezembro do ano passado, o artista lançou em todas as plataformas digitais a música "Lovezin Bandido", em parceria com Melody e Hitmaker, que faz parte do audiovisual "Relíquias". "Fico feliz de estar reciclando o meu público junto com a Melody, que é uma menina da nova geração. E o Hitmaker é um dos maiores produtores de funk do momento. Então esse casamento acabou sendo maravilhoso", comemora.

A música está com quase 8 milhões de acesso no Spotify. Latino avalia que a parceria trouxe um público de uma nova geração. "A recepção foi maravilhosa, reciclou o meu público. É uma molecada abaixo dos 20 anos que estão curtindo essa música. [...] É uma música que está aí com a pretensão de ser também mais uma canção do verão, então isso para a gente está sendo maravilhoso".

O álbum "Relíquias", que revisita clássicos do passado em uma nova roupagem, também terá participações de MC Koringa, MC G15 e Rarbbie.

Serviço:

Latino e Double You - Matinê para Maiores

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 95

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa