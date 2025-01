Xanddy Harmonia - Reprodução/Instagram

Xanddy Harmonia Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2025 16:45 | Atualizado 18/01/2025 17:24

Rio - Xanddy Harmonia promete levantar o público carioca nesta segunda (20) com o axé baiano do projeto "A Melhor Segunda do Mundo", em show que será realizado no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Anitta, Péricles e Banda Eva são algumas das atrações do evento.

fotogaleria "Vai ser um clima de Carnaval, sobretudo essa 'Melhor Segunda', que é um ensaio que acontece no verão para o Carnaval. Está tudo se comunicando, é um evento que recebeu essa roupagem com abadá. Vai ser uma noite muito especial, vamos viver momentos incríveis e com uma baita atmosfera da Bahia", adianta.

O dia da semana tornou-se tradição para Xanddy, que teve a ideia de realizar esse evento às segundas por causa das dificuldades em reunir os amigos. "Lá atrás, quando a gente queria fazer os nossos ensaios, a maioria dos artistas já tinha o seu dia. E aí, eu reuni com o pessoal, com a banda, e disse: 'Gente, só sobrou para a gente um dia. Só sobrou a melhor segunda-feira'. Todo mundo concordou. E aí, pronto, começamos a fazer os ensaios. Virou o fenômeno que é até hoje", explica.

O artista não esconde a expectativa para o show e o carinho que sente pela cidade. "Eu amo me apresentar no Rio e amo os cariocas. Na minha carreira, o Rio de Janeiro tem uma parcela grande de memórias incríveis. Já tivemos 4 ou 5 anos consecutivos por aí com 'A Melhor Segunda do Mundo'. Eu amo demais estar no Rio e o povo demonstra um carinho enorme por mim e conhece as músicas. É um dos estados que mais consumiu o meu trabalho. Acredito que vai ser mais um capítulo incrível que vamos registrar".

Serviço:

Xanddy Harmonia - A Melhor Segunda do Mundo

Segunda-feira, a partir das 16h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingressos a partir de R$ 50,00