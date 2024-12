Thiago Pantaleão - Divulgação

Thiago PantaleãoDivulgação

Publicado 27/12/2024 20:01 | Atualizado 27/12/2024 20:19

Rio - Thiago Pantaleão já está pronto para se despedir de 2024. O artista promete empolgar o público em mais uma edição da festa "A Divina", que vai acontecer neste sábado (28), na quadra do Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio.



fotogaleria

"Não sou muito dessa coisa de superstições de fim de ano, mas acredito que você se cercar de pessoas que te amam, pessoas que acreditam em você, faz seu ano começar de uma maneira bem mais leve. Então é essa energia que estou trazendo para esse show. Tenho certeza que vou curtir e me divertir muito e poder comemorar 2024, que foi um ano incrível pra mim", destacou Thiago.

O evento mistura pop, funk, samba e muita música brasileira. Além de Pantaleão, sobem no palco outros artistas como Nego Damoé, DJ Claudinho, DJ Jhury Nascimento, Barra, DJ Factory e mais.



"Estou preparando o coração, porque é o meu último show do ano. E pra mim é um show muito especial também, porque é uma comemoração. Já comemorei fim de ano com a minha família e nessa apresentação vou poder comemorar também com o público", disse Pantaleão.