Publicado 21/12/2024 05:00

Rio - Com 27 anos de carreira recém-completados, o Sorriso Maroto entra em campo no Maracanã, na Zona Norte do Rio, neste sábado (21), mas não é para jogar futebol, claro. Formado por Bruno Cardoso, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred, o grupo encerra a temporada do evento "Sorriso As Antigas" de 2024, no 'maior palco do mundo', com sucessos no repertório, e promete uma experiência única aos fãs.

"A gente sempre teve o Maracanã com uma mira, de um dia pisar lá como banda, fazer um mega show, levar toda a nossa galera, lotar o estádio. Isso é um sonho. A gente vai realizar o maior show da vida. A gente está de novo na nossa casa, reencontrando os nossos fãs. É um um sonho que a gente não imaginou, não estava no roteiro, mas estamos vivendo", comemora Bruno Cardoso, vocalista do grupo.

Em quatro edições do "Sorriso As Antigas" no Rio, o grupo reuniu mais de 70 mil pessoas. A primeira delas ocorreu em novembro de 2022, na área recuada do estádio, para cerca de 8 mil fãs. Agora, o público estimado é de 60 mil. Com ingressos praticamente esgotados, o cantor acredita que a emoção vai rolar solta ao sentir a energia das pessoas no local e se deparar com o estádio lotado. "Não tenho maturidade nenhuma. Tenho total noção de que vai dar merd*. Eu vou me emocionar".

No setlist, sucessos da banda como "Dependente", "Sinais", "Ainda Gosto de Você", "Indiferença", "Guerra Fria", "Eu já te quis um dia" estão confirmados. No momento da música "Me Olha Nos Olhos", o Sorriso, como de costume, convidará uma fã (sortuda) para subir ao palco.

Se 'as antigas' fazem os fãs chorarem, o mesmo acontece com Bruno. É que ao entoar os 'hinos', ele recorda de momentos marcantes da trajetória profissional. "Eu sofro com as antigas, literalmente. O show 'das Antigas' tem uma carga muito emocional. A lágrima vem, a pele arrepia e acontece de tudo".

Grande experiência



Além do show, o evento inclui karaokê, mural com recadinhos, totens interativos, espaços instagramáveis e diversas outras ações. "O recadinho que eu deixaria no mural é: 'vim para viver o extraordinário'. A gente busca que as pessoas se libertem de todos os pensamentos ruins, que só vivam o amor, que ali seja um caldeirão de boas energias", diz Bruno. Já Sérgio Jr., músico do Sorriso, escreveria: "Se dispa de tudo e curta o momento. Se entregue para o show, a música".

O hit que eles cantariam no Karaokê? "Acho que 'Ainda gosto de você'. Ela é a música que mais representa, que mais comunica, o Sorriso Maroto, com tudo isso está acontecendo. Acho que a primeira música tem um poder de fazer com que a segunda também seja ouvida, a terceira e por aí vai. E mais: ela carrega a a nossa armadura, a tal camisa verde, né? (risos). Que traz tantas memórias para gente". Sérgio concorda com o amigo, mas também cita "Sinais". "Representa uma virada na nossa vida".



Em clima de descontração, Bruno faz um alerta aos fãs e dá um spoiler: "Como uma galera já tá acostumada a ver o show, o que já podemos dizer de grande impacto é que teremos uma pré-abertura. Vai ser um grande momento. Então, cheguem cedo. Vão ter muitas surpresas legais", avisa.



Estrutura



A montagem para a estrutura do show durou cerca de dez dias e várias reuniões fora feitas semanalmente para tudo sair como o esperado. "O palco vai ser maior, a galera pode esperar ali uma mega estrutura, um um elefante gigante ali na frente. Vão ter as ativações. Então, a galera deve chegar cedo para conseguir ter tempo de rodar o Maracanã", diz o cantor. Ele reforça que todo o show foi pensado nos mínimos detalhes e preparado especialmente para o estádio.



Sérgio destaca que também haverá a ação social "Espalhando Sorrisos", que leva saúde oral para pessoas em vulnerabilidade social, no evento. "Em todas as entradas vão ter os pontos de doação para as pessoas quiserem doar escova de dente, fio-dental, alimento não perecível".



Registro audiovisual

Sergio entrega que os bastidores do "Sorriso das Antigas" será registrado e pode virar um registro audiovisual. "Pode. A gente vai registrar para poder compartilhar isso tudo. Não é todo dia que isso acontece, dessa forma. É um grande presente. Não sei te dizer como, qual formato e quando. Mas que a gente vai registrar para compartilhar isso, acho que é um dever cívico do Sorriso Maroto".



Além do Sorriso há mais shows espalhados pelo Rio neste fim de semana. Confira!



Confira:



Sorriso Maroto - As Antigas

Sábado, a partir das 13h30

Local: Maracanã

Endereço: Rua Professor Eurico Rabelo, Maracanã

Ingresso: a partir de R$ 500



Zeca Pagodinho

Sábado, às 19h30 (casa abre 2h antes)

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60



Lulu Santos

Sábado, a partir das 19h, e domingo, 18h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir R$ 80



Maurício Manieri

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 75



Roupa Nova

Sábado, às 20h

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 310



Ivan Lins e Orquestra MPB Jazz

Sábado, às 20h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Av. das Américas 3900, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 195



L7nnon e Jefinho

Sábado, a partir das 23h

Local: Quadra da Unidos de Padre Miguel

Endereço: Rua Mesquita, 8, Padre Miguel

Ingresso: Gratuito



Ensaio Orquestra Voadora

Domingo, às 16h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 20