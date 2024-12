Gusttavo Lima faz show na Farmasi Arena - Augusto Albuquerque / Divulgação

Gusttavo Lima faz show na Farmasi Arena Augusto Albuquerque / Divulgação

Publicado 13/12/2024 05:00

Rio - Não tem desculpa para ficar em casa! A programação do fim de semana está recheada de coisa boa e com opções para todos os bolsos. A banda OutroEu e o Detonautas fazem shows gratuitos, neste sábado (14) e domingo (15), respectivamente, na Arena Sanca, na Praia de São Conrado, na Zona Sul. Antes, o público poderá desfrutar de aulas de ioga, futevôlei, beach tênis e ação de limpeza da praia.

fotogaleria

Ainda no 'esquema 0800', o Quintal Mágico se apresenta no Museu Histórico da Cidade, na Gávea, com direito a canções, danças e brincadeiras do universo infantil. Os espetáculos "Uma Mala para Dois Palhaços", no Teatro Municipal de Guignol da Tijuca, e "A caixa vermelha", na Areninha Cultural Renato Russo, na Ilha do Governador, também têm entrada gratuita, assim como a exposição "Rota do Chá – Botânica, Cultura e Tradição", no Jardim Botânico.

Para quem puder desembolsar uma grana, Gusttavo Lima apresenta o show da turnê "Embaixador In" para a Farmasi Arena, nesta sexta-feira (13). "Está completando um ano que estive fazendo show no Rio de Janeiro e a vontade de voltar a essa cidade maravilhosa é imensa, afinal, o público carioca tem uma energia que é surreal, sempre me recebe de braços abertos e sou profundamente grato por isso! No nosso mais recente encontro, tivemos casa cheia e fizemos história ao som de grandes sucessos e tenho certeza de que desta vez não será diferente! Por isso, espero por todos vocês para fazermos juntos mais um evento inesquecível", convida o cantor.

No sábado, o Jota Quest realiza a última apresentação da turnê "JOTA25", no Rio, na Arena Jockey. "Acho que esta 'saideira' tem tudo para ser muito emocionante!! Foram dois anos e meio de uma temporada incrível, que começou em julho de 2022, como festa de aniversario, com shows especiais nas casas clássicas, mas acabou crescendo muito e nos levando, pela primeira vez, para grandes arenas. Foi sem duvidas a maior turnê da nossa história, assistida por mais de 1,4 milhões de espectadores em mais de 130 cidades diferentes… E ainda conseguimos lançar um super-álbum de inéditas, o 'De Volta Ao Novo', com um monte de musica novas. A 'JOTA25' foi o melhor presente de aniversario que poderíamos ganhar!! Há muito mesmo o que comemorar", diz o vocalista Rogério Flausino.

No mesmo dia, Roberto Carlos leva todo o seu romantismo para o palco do Maracanãzinho, a partir das 18h. Com 70 álbuns lançados no país, o Rei promete emocionar o público com seus maiores sucessos da carreira. Na Zona Oeste, Alcione se apresenta no Qualistage. Já na Lapa, Armandinho faz show na Fundição Progresso. Confira a programação completa abaixo!

Shows

Sunset Rio Instrumental

Sexta-feira, às 19h: Show Carlos Malta & Pife Muderno convidam Zé Renato

Sábado, às 18h: Show Zé Paulo Becker & Semente Choro Jazz convidam Roberta Sá

Local: Teatro Nelson Rodrigues

Endereço: Avenida República do Chile, 230

Ingresso: a partir de R$ 20



Gusttavo Lima

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 100



Information Society e Kon Kan

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 150 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecivel)



Raiz do Sana

Sexta-feira, às 21h

Local: Areninha Cultural Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenelle 5000, Realengo

Ingresso: R$ 30



Dream Theater

Sexta-feira, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 400



Roberto Carlos

Sábado, a partir das 18h

Local: Maracanãzinho

Endereço: R. Prof. Eurico Rabelo, s/n - Maracanã

Ingresso: a partir de R$ 390



Banda OutroEu e Detonautas

Sábado e domingo, às 18h, respectivamente

Local: Arena Sanca – Praia de São Conrado (em parceria com o Quiosque QuiQui)

Ingresso: Grátis



Concerto "Série Mundo", da Orquestra Sinfônica Brasileira

Sábado, às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$15

Alcione

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80

Agito na Zona Sul

Sábado, a partir das 20h: Jota Quest

Domingo, a partir das 20h: O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 150

Armandinho

Sábado, a partir das 21h30

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 120 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecivel)



"Quintal mágico"

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Rodrigo Teaser

Domingo, às 16h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 60





Espetáculos



"Ficções", com Vera Holtz

Sexta-feira, às 19h, e sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



"Nas Cores / Da Vida"

Sexta-feira, às 19h

Local: Centro Coreográco da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Rua José Higino 115, Tijuca

Ingresso: Grátis



"A caixa vermelha"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá/Ilha do Governador

Ingresso: Grátis



"Rosa, a Menina Flor"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Municipal Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: a partir de R$ 7,50



"Piracema"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 15



"Rumo aos 10 anos"

Sábado, às 15h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: R$ 30



"Super Zezinho e o Terrível Mistério do Espelho"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: R$ 15



"Uma Mala Para Dois Palhaços"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Municipal de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Xavier de Brito, Tijuca

Ingresso: Grátis



"O Circo dos Sonhos"

Sábado, às 17h30

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: a partir de R$ 25



"Divertidamente: Emoções Em Cena"

Domingo, às 11h

Local: Arena Cultural Fernando Torres

Endereço: Rua Bernardino de Andrade 200 - Portão 4, Madureira

Ingresso: a partir de R$ 30



Mais opções

Exposição "Rota do Chá – Botânica, Cultura e Tradição"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Casa Pacheco Leão

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingresso: Grátis



Exposição "Elisa Martins da Silveira"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 18h

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: Grátis



Exposição "Ficou o que não sei"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 16h às 21h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: Grátis



Festival Gastronômico e Cervejeiro

Sexta-feira, das 17h às 22h, sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: São Gonçalo Shopping

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Ingresso: Grátis



Roda de Leitura "A Bruxinha que era boa"

Sábado, às 13h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: Grátis



Exposição “Zezé Motta"

Sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



Mostra de Circo

Sábado, às 17h

Local: Centro Cultural Espaço Tápias (Sala Maria Thereza Tápias)

Endereço: Rua Armando Lombardi, 175- Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 40



Concerto de Natal - Meu Kantinho Centro de Cultura

Domingo, às 11h

Local: Arena Cultural Dicró

Endereço: Parque Ary Barroso: Entrada pela Rua Flora Lôbo s/nº, Penha Circular

Ingresso: Grátis