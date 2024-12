29ª edição do Trem do Samba acontece neste sábado (7) - Divulgação

29ª edição do Trem do Samba acontece neste sábado (7)Divulgação

Publicado 06/12/2024 05:00 | Atualizado 06/12/2024 08:52

Rio - Vai ter batuque de primeira nos trilhos! O tradicional Trem do Samba, que parte da Central do Brasil rumo a Oswaldo Cruz, chega a sua 29ª edição, neste sábado (7). A programação do evento, idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, conta com o melhor do gênero musical nas composições e três palcos instalados no bairro da Zona Norte, onde terão apresentações de Mauro Diniz, Moacyr Luz e Pretinho da Serrinha. Para embarcar nessa festa, basta levar 1 kg de alimento não perecível e trocar pelo bilhete.

fotogaleria

"O trem do samba popularizou o 'Dia Nacional do Samba' (comemorado no dia 2 de dezembro). É uma recriação de uma viagem que as pessoas faziam, se divertiam, mas no fundo utilizavam aquilo para burlar ou para fugir de uma repressão que se tinha ao samba naquela época (início do século 20), que era proibido, assim fazia o Paulo da Portela. Então, estar celebrando o Dia Nacional do Samba com essa festa, é muito legal, gratificante", comenta Marquinhos.

O evento começa às 15h, na Central do Brasil, com show de Marquinhos de Oswaldo Cruz e Velhas Guardas do Império Serrano, Mangueira, Salgueiro e Vila Isabel, no Palco Seu Monarco. O agito continua nos vagões, a partir das 18h04. A primeira composição levará apenas os convidados. Entretanto, outros quatro trens vão partir às 18h24, 18h44, 19h04 e 19h24, com muito samba, em direção à Oswaldo Cruz.

Ao desembarcar na região, Marquinhos faz questão de abrir todos os palcos. "Faço uma abertura cantando músicas em homenagem ao bairro de Oswaldo Cruz. Em alguns palcos, eu coloco umas surpresas", declara.

Entre as atrações do Palco Candeia, na Rua João Vicente, estão Mauro Diniz, Marcelinho Moreira e Toninho Geraes são as atrações do Palco Candeia, na Rua João Vicente. Terreiro de Crioulo, com a participação especial da Cassiana Pérola Negra, Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador se apresentam no Palco Tia Doca, na Rua Átila da Silveira. Já No palco Manacéia, na Praça Paulo da Portela (Portelinha), Dorina e Mulheres na Roda de Samba, a Velha Guarda da Portela e Pretinho da Serrinha comandam a festa.

Outros destaques

Quem estiver com uma grana sobrando, há outras opções de diversão no roteiro. Ludmilla se apresenta no Riocentro, na Zona Oeste, neste sábado (7) e domingo (8), e anima o público com a turnê "Numanice". Canções como "Amor Difícil", "Maliciosa", "A Preta Venceu" e outras estão garantidas no setlist. "Fazer o Numanice no Rio é muito especial para mim. É a minha cidade, onde tudo começou, e saber que vou ter minha família inteira reunida, meus amigos de infância e tanta gente que acompanha minha trajetória desde o início deixa tudo ainda mais emocionante. Estou muito animada, com certeza é um dos momentos mais esperados por mim em toda a turnê!", afirma a artista.

Nesta sexta, Leo Jaime comanda a "Festa Baile Show", em comemoração aos mais de 40 anos de carreira, no Qualistage, e receberá Kiko Zambianchi e João Penca e Seus Miquinhos Amestrados no palco. "Vai ser uma festa de celebração, de brincar com os amigos e, evidentemente, me divertir muito, fazendo com que o público também se divirta", avisa ele. No mesmo dia, Matuê sobe ao palco do Espaço Hall, e Xande de Pilares empolga o público da Arena Jockey. No sábado, Paulinho da Viola canta os maiores sucessos no Vivo Rio. Paulo Ricardo se apresenta no Blue Note Rio, em Copacabana.

Entre as opções para a criançada está o espetáculo "Enaldinho e o Mistério do Circo", no Qualistage, que une música, teatro e interatividade. Estar de volta ao Rio com meu espetáculo é muito especial. Já fizemos algumas apresentações na cidade e sempre sou recebido com muito carinho. A energia dos cariocas é única, todo o carinho que recebo de cada um me motiva a sempre dar o meu melhor no palco. Esse show foi criado com muito amor, pensando em cada um que vai me ver para que se divirtam ao máximo e tenham um experiência incrível junto comigo", declara o youtuber.

Confira a programação completa:

Shows

Leo Jaime

Participações: Kiko Zambianchi e João Penca e Seus Miquinhos Amestrados

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 85

The Fevers

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 50



Xande de Pilares Canta Caetano

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 120



Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro – Concerto de Natal Solidário

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 42



Matuê

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80

Forfun

Sábado, a partir das 14h

Local: Apoteose

Endereço: R. Marquês de Sapucaí, 36 - Santo Cristo

Ingressso: a partir de R$60

Ludmilla - Numanice

Sábado (esgotado) e domingo, a partir das 14h

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555, Barra Olímpica

Ingresso: a partir de R$ 280



Orquestra Johann Sebastian Rio

Sábado, às 19h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 40



Edu Krieger e Natalia Voss

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 50

Fábio Jr

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 90



Paulo Ricardo

Sábado, às 20h

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 120



Su Delocco e Sergio Rangel - "Duoss"

Sábado, às 20h

Local: Areninha Cultural Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenelle 5000, Realengo

Ingresso: R$ 30



Diogo Nogueira

Sábado, às 20h

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70



Belo In Concert

Sábado, a partir das 20h30

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, nº 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: partir de R$ 110



Paulinho da Viola

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 90



Ferrugem

Sábado, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 50



Grupo Fundo de quintal, Pique novo e mais

Domingo, a partir das 13h

Local: Quadra da Beija-Flor de Nilópolis

Endereço: Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025 - Centro, Nilópolis

Ingresso: a partir de R$ 30



Stacey Kent e Danilo Caymmi

Domingo, às 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 70





Espetáculos



"Dois Amores e um Bicho"

Sexta-feira, às 19h

Local: Sesc Madureira

Endereço: R. Ewbank da Câmara, 90 - Madureira

Ingresso: R$ 10



"Vim pelo Desespero"

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Correios Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro

Ingressos: a partir de R$ 35



"Esperança na Revolta"

Sexta-feira e sábados, às 19h30, e domingo, às 18h

Local: Teatro Chica Xavier

Endereço: R. Carlos de Carvalho, 53 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 10



"Aqueles que deixam Omelas"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



"Imbroglia"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 30



"Eu Matei Sherazade"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



"Sidarta"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30



"O Grande Acordo Internacional do Tio Patinhas"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Arena do Sesc Copacabana

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 15



" Natal Fabuloso"

Sábado, às 9h30

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - dentro do Parque Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 45



"Sonho, Circo e Arte"

Sábado, às 10h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: R$ 10



"Todo Dia"

Sábado, às 11h e às 16h, e domingo, às 16h

Local: Teatro Nelson Rodrigues / Caixa Cultural

Endereço: Av. República do Paraguai, 230 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 10



"Os Animais do Céu Tupi-Guarani"

Sábado, às 16h

Local:Teatro Municipal de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Xavier de Brito, Tijuca

Ingresso: Grátis



"O Brilho do Natal"

Sábado, às 17h

Local: Areninha Cultural Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe

Ingresso: R$ 15

"Super Zezinho e o Terrível Mistério do Espelho"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



"O coelho da Lua"

Domingo, às 11h e às 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



"Enaldinho e o Mistério do Circo"

Domingo, a partir das 15h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 45



Mais opções



Festa Ploc - shows e sets, em conexão com a exposição "Fullgás"

Sexta-feira, a partir das 18h30

Local: Espaço Conceito do Banco do Brasil (CCBB)

Endereço: Travessa Tocantins, 1 - Centro

Ingresso: Grátis

Gastronomia do Mar

Sábado, a partir das 10h

Local: Praça Mauá

Endereço: Praça Mauá, s/n - Centro

Ingresso: Grátis



Exposição "Ficou o que não sei"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: Grátis



Festival Internacional de Sustentabilidade, Cultura e Diversidade

Sábado e domingo, a partir das 9h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis

Festival "Brincando Com a Terra"

Domingo, às 10h

Local: Teatro Municipal de Guignol do Méier

Endereço: Praça Jardim do Méier, Méier

Ingresso: Grátis



Circuito Carioca de Arte de Rua - espetáculos, música, dança e circo

Domingo, às 18h

Local: Praça Santa Emiliana

Ingresso: Grátis