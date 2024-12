Juliana Silveira - Reprodução do Instagram

Publicado 02/12/2024 10:57

Rio - Juliana Silveira, de 44 anos, voltará a viver a personagem Maria Flor, de "Floribella", depois de duas décadas! A atriz anunciou, no Instagram, dois shows especiais em comemoração à novela exibida na Band, em 2005, e causou o maior furor entre os fãs. As apresentações acontecerão no dia 18 de janeiro, no Rio de Janeiro, e dia 25, em São Paulo.

"Está chegando a hora, pipoquinhas. Espero vocês dia 18 de janeiro (Rio de Janeiro) e dia 25 de janeiro (São Paulo) para nosso Encontro Musical, em comemoração aos 20 anos da nossa novela tão querida. Estou ansiosa para encontrar vocês e reviver toda magia da nossa Florzinha", escreveu na legenda.

A novidade empolgou os internautas. "Chegou o momento da minha criança interior realizar o seu sonho", disse um usuário da rede social. "Já estou chorando", reagiu outro. "Um sonho", declarou uma terceira pessoa.

Em seu canal na rede social, Juliana falou sobre essa realização. "Vai acontecer, não é mentira, não estou iludindo as pipoquinhas. É um desejo gigante meu fazer esse show para vocês. Esse encontro musical não é uma tour ainda. Tenho o sonho de percorrer o Brasil inteiro, de encontrar cada um de vocês...".

Sobre as apresentações, ela adiantou: "O que vai acontecer nesses dois dias, em janeiro, a gente não vai repetir. Não vai repetir as mesmas músicas, não vai repetir a mesma forma do que vai acontecer. Cada encontro vai ser uma coisa diferente. Não é só figurino que vai mudar, muita coisa vai mudar", prometeu.

As vendas iniciam nesta segunda-feira, às 15h, para os inscritos no canal de Juliana, e às 16h para o público geral. "Estou emocionada. Bora comemorar essa personagem, porque ela merece. Essa energia da Floribella já está me fazendo muito bem, ter o contato com as músicas novamente, criar essa nova forma de apresentar as músicas. Tenho certeza que vocês vão ficar chocados, porque eu estou chocada. Essa Florzinha 2025 vai vir muito diferente do que vocês estão imaginando".







