Fernanda Torres Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2024 14:49

Rio - Logo após ter a foto publicada no perfil oficial da Academia do Oscar , principal premiação para a indústria cinematográfica do mundo, Fernanda Torres foi às redes sociais, nesta terça-feira (19), fazer um apelo. Através de um vídeo, a atriz incentivou os fãs a prestigiarem o cinema brasileiro.

Dentro do carro ela declarou: "De Malibu Beach: Fernanda ainda em Los Angeles, quase voltando ao Brasil, passando aqui para lembrar os seguintes: Aproveite esse embalo do Ainda Estou Aqui e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: A Arca de Noé. Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E jajá vem aí O Auto da Compadecida 2. Então, aproveite o embalo do Ainda Estou Aqui, e vá para o cinema ter essas experiências com os outros", sugeriu a interprete de Eunice Paiva.

"Ainda Estou Aqui" é o filme nacional com mais ingressos vendidos em 2024 e já foi assistido por mais 1 milhão de pessoas no Brasil. A protagonista, Fernanda Torres, de 59 anos, é apontada como possível concorrente ao Oscar de Melhor Atriz no Oscar de 2025. Adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva.