Cena do espetáculo 'Nebulosa de Baco' - Divulgação

Publicado 19/11/2024 09:18

Rio - O novo espetáculo da Cia.Stavis-Damaceno, "Nebulosa de Baco", em cartaz no Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil, com apresentações de quarta a sábado, às 19h, e domingo, às 18h, terá ingressos gratuitos nesta quinta-feira (21) para PCDs intelectuais e seus acompanhantes, e no sábado (23) para PCDs auditivos.

A peça, que tem dramaturgia e direção de Marcos Damaceno, com atuação de Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela, traz à cena duas mulheres expondo, de forma bem humorada, a “confusão” de serem elas mesmas e de interpretarem outras.

No palco, essas mulheres, que também são atrizes, estão em seus “habitats naturais”, que são as salas de ensaio.

O CCBB fica na Rua Primeiro de Março, 66, Centro do Rio. A temporada vai até domingo (24).