Publicado 16/11/2024 05:00

Rio - Ao longo de 31 anos de carreira, a dupla Victor & Leo gravou 14 CDs, 7 DVDs - sendo dois documentários, 2 Blu-rays, figurou trilha sonora de diversas novelas, conquistou prêmios, incluindo Grammy Latino e inúmeros troféus em premiações nacionais, além conquistar o coração de milhares de brasileiros. Depois de um hiato de seis anos, os artistas retornam ao Rio de Janeiro para uma apresentação na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, neste sábado (16), com um espetáculo repleto de hits e novas canções.

"Espero que a expectativa de vocês seja pelo melhor, porque nós estaremos entregues a este e a tantos outros momentos que viveremos ou reviveremos juntos nesse palco com o público carioca, com quem temos muitas historias e enorme carinho", avisa Leo, que revela o que motivou a decisão da dupla de realizar essa turnê especial.

"Sempre houve propostas para turnês e um retorno, além de recorrentes e carinhosos pedidos do público. Mas precisávamos de oxigênio para a hora em que sentíssemos estar inteiros para isso. Nos reconectamos como irmãos, e quando se tem o essencial tudo flui. A conversa surgiu naturalmente", lembra.

No palco ao lado do irmão desde março deste ano, Victor Chaves diz que ainda se emociona. "É sempre nostálgico! Quando vamos para um show, a expectativa é sempre a melhor e tem sido gratificante sentir como o público tem nos recepcionado bem, nosso Brasil é rico em cultura e diversidade, é impressionante como cada lugar tem uma energia única".

Donos de hits como "Na linha do tempo", "Amigo apaixonado", "Borboletas", "Deus e eu no sertão", "Fada" e "Vida boa", os cantores mineiros enfrentaram um grande desafio para selecionar as músicas que fazem parte deste show. "O repertório contempla um pouco de cada fase da carreira de Victor & Leo, o público exige as músicas de maior sucesso, não tem como faltar. Mas mesclamos com algumas faixas inéditas do DVD que gravamos este ano em São Paulo, são todas composições do Victor", adianta Leo.

'Enxergar o brilho nos olhos dos fãs é maior que tudo'

A dupla havia dado uma pausa na carreira, em 2018, após uma polêmica envolvendo Victor Chaves. Desde então, os irmãos mineiros estavam seguindo seus projetos profissionais sozinhos. Com o anúncio do retorno dupla, notícias pipocaram de que os shows não teriam sido "bem aceitos" pelo público. Leo afirma que não sente essa 'rejeição'.

"Felizmente nossa volta tem nos trazido muita alegria e realizações, e se não fosse assim nem teríamos voltado e naturalmente não continuaríamos. Nossa irmandade continua firme e sabemos que essa é a base para tudo. Para mim e para o Victor subir no palco e enxergar o brilho nos olhos dos fãs é maior que tudo", ressalta.



Planos

Entre os planos profissionais de Victor & Leo para este ano está o lançamento do DVD, gravado em março, no MorumBIS, em São Paulo, diante de 45 mil. Seis faixas inéditas fazem parte do projeto. "Seguimos firmes no propósito de continuar levando nossa arte para os palcos, temos o DVD para lançar e, ao que tudo indica, teremos novidades ainda para este ano", avisa Leo.

Victor revela o que a dupla espera de 2025. "Nós ficamos contentes acrescentar mais 50 datas à nossa turnê, agora são 120 shows ao todo. É motivo de comemoração, uma oportunidade de matar a saudade de cantar por mais cidades deste Brasil, só em 2024 já nos apresentamos para mais de um milhão de pessoas".

Serviço:

Victor & Leo

Sábado, a partir das 20h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70