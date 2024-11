Baque Mulher mantém a tradição da ancestralidade africana - Divulgação

Publicado 19/11/2024 12:43

Rio - Para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, o Centro Cultural Banco do Brasil vai receber no próximo sábado (23), ao meio-dia, uma apresentação do Baque Mulher, movimento de empoderamento feminino através da tradição do Maracatu.

O projeto foi criado por Mestra Joana Cavalcante, em Recife (PE), e fundado e coordenado no Rio por Tenily Guian desde 2016. A iniciativa tem como fundamento os saberes ancestrais de matriz africana e a valorização da cultura afro-brasileira.

O encontro será no térreo do CCBB, na Rua Primeiro de Março, 66, Centro do Rio. A entrada é franca.