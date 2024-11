Sandra Sá faz show gratuito no Parque Madureira - Divulgação

Publicado 22/11/2024 05:00

Rio - Não precisa de muito dinheiro para curtir o fim de semana, já que tem opções gratuitas de diversão para toda a família. Uma delas é o show da cantora Sandra Sá, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, neste domingo (24), a partir das 18h. Animada com a apresentação, no evento "Claro Diversão", a artista promete grandes hits como "Retratos e Canções", "Vale Tudo", "Joga Fora", "Bye bye tristeza" e "Olhos Coloridos" no repertório.

"Para mim é muito representativo tocar em Madureira, no meu Rio de Janeiro, na semana da Consciência Negra. Ser uma mulher preta no universo musical brasileiro me trouxe muitos desafios e foi necessário muita luta para conquistar meu espaço. Aqui estão as minhas raízes e o que eu mais quero é fazer um show pra deixar todo mundo feliz. Então vocês podem esperar uma noite recheada de clássicos e com a energia lá no alto", adianta Sandra.

Outra opção no esquema 0800 é o "Rota Rio", festival gastronômico que vai reunir mais de 20 chefs e restaurantes no Lagoon, na Zona Sul da cidade, neste fim de semana. Além da gastronomia, haverá shows de artistas como Rodrigo Santos, Devir, Mulatto, aulas-show, área kids e feira de artesanato. Já no Sesi de Caxias acontecerá o Festival do Galpão Cultural dos Artesãos e Artistas com exposições, feiras de artesanato, oficinas e apresentações culturais.

Entre os destaques de eventos pagos está o "Mainstreet Festival", na Apoteose, neste sábado (23) e domingo (24), que terá cerca de 40 atrações e mais de 24 horas de música - 12 horas em cada dia. Entre os artistas confirmados estão: o rapper americano Ja Rule, Poze do Rodo, Oruam, Borges, Chefin, BIN, Leviano, Orochi, Cabelinho, Djonga, Veigh, Duquesa, Azzy, Slipmami, Budah, Major RD, Maneirinho, Caio Luccas, Rennan da Penha, Cone Crew Diretoria e Cacife Clandestino.

"O Mainstreet Festival tá gigante... Trouxemos o Ja Rule pra rapaziada, nossa atração internacional. Nomes como Poze, Veigh, Djonga, Cabelinho, Azzy, Duquesa, e claro, a galera da Mainstreet Records estarão em peso. A cena tá muito bem representada. Queremos mostrar que o Brasil também tem poder dentro desse mercado. Somos o maior festival de hip-hop do Rio de Janeiro, vamos entrar para história. E pode ser que nos próximos anos a gente leve para outros lugares também", avisa Orochi.

Na Zona Oeste, acontece edição especial da turnê "Jorge & Mateus Único", no Riocentro, neste sábado (23). O evento também terá a participação de Simone Mendes e Ferrugem, que que apresentarão seus respectivos shows completos no palco.

Confira a programação completa abaixo:

Shows

Vinny Santa Fé

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, na Lapa

Ingresso: Colaborativo

Ana Costa

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 39

É o Tchan

Convidados: DJ Tubarão, Sheila Mello, Companhia do Pagode, Tchakabum, Reinaldinho (ex Terra Samba) e MC GW

Sexta-feira, às 20h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 95



The Fevers - "Do Vinil ao Digital"

Sexta-feira, às 20h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Biquini Cavadão e Paulo Ricardo

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Pablo

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 60



Tia Surica, Marquinhos Diniz, Marquinhos de Oswaldo Cruz e Teresa Cristina

Sábado, a partir das 18h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 39



Jorge & Mateus, Simone Mendes e Ferrugem

Sábado, a partir das 17h

Local: Riocentro

Endereço: Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 220



Mainstreet Festival

Sábado, das 17h às 05h, e domingo, das 14h às 02h

Atrações: Ja Rule, Poze do Rodo, Oruam, Borges, Chefin, BIN, Leviano, Orochi e mais

Local: Apoteose

Endereço: R. Marquês de Sapucaí, 36 - Santo Cristo, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir R$ 123,25 (cada dia)

Ana canta Cássia

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 80

Gloria Groove

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80

Sandra Sá

Domingo, a partir das 18h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis



Rock Festival Nova Iguaçu

Atrações: Capital Inicial, Biquíni, Detonautas, Fresno, Di Ferrero (NX Zero) e Marcão Brito e Tiago Castanho (Tributo aos 30 anos do Charlie Brown Jr.)

Domingo, a partir das 14h

Local: Espaço de Eventos da Dutra

Endereço: Rodovia Presidente Dutra 1400 - Nova Iguaçu RJ

Ingresso: a partir de R$ 140 (um par - pista arena)

Orquestra Ouro Preto - Concerto "Hilda Furação, a Ópera"

Domingo, às 18h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 12,50

Espetáculos



"Varieté dus Amantes - O Cabaré"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 25



"As Uranistas Debochadas da Babilônia"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 30



"Fides"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 25



"Pança"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 25



"Agora É Que São Elas" , com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 264 - Gávea – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70

Mogli, o musical

Sábado, às 15h, 17h e 19h, e domingo, às 15h e17h

Local: Imperator

Endereço: Dias da cruz, 170 - Méier

Ingresso: a partir de R$ 40 (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)

"Quebra-Cabeça - em busca da peça que falta"

Sábados e domingo, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 265 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 45

"Brinquedos Consertados"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro dos Grandes Atores

Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 35



"Deixa Clarear"

Domingo, às 18h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 40





Mais opções

Festival do Galpão Cultural dos Artesãos e Artistas

Sexta-feira e sábado, das 9h às 19h

Local: SESI Caxias

Endereço: Rua Artur Neiva, 100, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ

Ingresso: Grátis

Rota Rio: festival gastronômico

Sexta-feira, das 14h às 02h; Sábado e Domingo, das 11h às 23h

Local: Complexo Lagoon

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: Grátis



Exposição "Pra Gente Se Desprender 2"

De sexta-feira e domingo, das 15h às 21h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: Grátis

"Barão Festival" - arte, moda, cinema

Sábado, a partir das 14h

Endereço: Rua Barão de Jacuí, entre os números 294 e 383 - Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

Festival de Fado

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 60



Feirartes I

Domingo, das 8h às 20h

Local: Praça General Osório, Ipanema

Ingresso: Grátis