Viradouro, atual campeã do Carnaval, fará desfile na Cidade do Samba - Cleber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 29/11/2024 05:00

fotogaleria Rio - O Dia Nacional do Samba, celebrado na segunda-feira (2), vai ganhar comemorações no Rio já a partir desta sexta-feira (29), quando a Cidade do Samba, na Zona Portuária, promoverá um grande carnaval fora de época. Até domingo (1º), as 12 agremiações do Grupo Especial farão minidesfiles com comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, baianas, velha-guarda, bateria e alas. Para curtir a festa, que ainda terá shows de Belo e Xande de Pilares, basta levar 1 kg de alimento não perecível.

O Cacique de Ramos inicia os trabalhos, nesta sexta (29), a partir das 19h. Em seguida, Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro e Mangueira desfilam. O cantor Belo encerra a noite com chave de ouro, cantando os maiores sucessos.

No sábado (30), a abertura fica por conta da roda do Terreiro de Crioulo. Depois, Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel fazem a alegria do público, que também poderá se divertir ao som do grupo Samba da Volta. Domingo (1º), mais quatro escolas desfilam: Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela. O cantor Xande de Pilares completa a programação.

Mestre da bateria Pura Cadência, da Unidos da Tijuca, desde 2008, Casagrande elogia a iniciativa. "No mini desfile a gente testa a popularidade do nosso samba em enredo, comemoramos um dia tão importante, o do samba, mas o mais importante é estar próximo do povo, da comunidade. As pessoas que não podem comprar um ingresso no dia do desfile oficial, tem uma prévia de como vai ser. Além disso, também vai ter grandes shows, rodas de samba.. Para quem chegar cedo, tem uma estrutura muito legal. Quem for, vai se sentir muito à vontade", acredita.

Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, vibra em poder encontrar os amigos na festa. "Acho super importante esses eventos, porque acabam abrindo ainda mais os olhos das pessoas para o samba. O samba funciona para gente um ano todo e o sambista gosta de se encontrar, confraternizar. E esse olhar social, de ter uma entrada com doação de alimentos, faz com que quem goste do ritmo, mas não tem condições de comprar o ingresso no carnaval participe e curta esse momento com a gente".

Outro destaque é o Encontro Nacional e Internacional das Mulheres na Roda de Samba, no Renascença Clube, no Andaraí, a partir das 15h, com ingressos a R$ 1. O evento terá a presença da homenageada, a cantora Áurea Martins, além de Ana Costa, Nina Rosa, Dayse do Banjo, Renata Jambeiro, Nina Wirtti, Lazir Sinval, Tia Surica, Dorina, entre outras. Também se apresentarão grupos como Herdeiras do Samba e Mulheres da Pequena África.

No dia 'oficial' do gênero musical, segunda, o bairro de Vila Isabel, na Zona Norte, vai ferver com as rodas de samba do Barão e o projeto Canta Canta Minha Gente. O evento, na Praça Barão de Drumond, a partir das 16h, terá ainda a presença dos bloco 7 de Paus e Mulheres Brilhantes, além de integrantes do carro de som da Vila Isabel. A entrada gratuita.

"Nosso bairro é tão famoso por sua boemia e por suas calçadas musicais, mais uma vez terá o samba como um agente transformador social. O samba é o carro chefe de Vila Isabel e num momento delicado como esse nada mais propício que o samba peça paz nessa praça tão famosa por sua alegria e convívio familiar. E não por acaso a partitura que se encontra na praça servirá de hino para esse momento. Vamos renascer das cinzas, plantar de novo o arvoredo", afirma o cantor e compositor Raoni Ventapane, neto de Martinho da Vila e líder do Canta Canta Minha Gente. Ele também é um dos autores do samba de 2025 da Vila.

Tem mais diversão

O fim de semana também conta com a apresentação de Zélia Duncan, no Blue Note, em Copacabana, nesta sexta. No mesmo dia, rola MC Cabelinho no baile charme do Viaduto de Madureira, com participação de Major RD, e Henry Freitas, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar, no Espaço Hall. Já Guilherme Arantes sobe ao palco do Qualistage, na Zona Oeste, no sábado. "É a primeira vez que faço um show grande e completo nessa área do Rio, vai ser um acontecimento com certeza! O publico que se prepare porque vamos tocar simplesmente tudo", avisa o cantor, com 50 anos de carreira.

Confira a programação completa abaixo:

Shows



Ahamada Smis - Concerto

Sexta-feira, às 19h

Local: Aliança Francesa de Botafogo

Endereço: Rua Muniz Barreto, 730

Ingresso: Grátis



Áurea Martins - Senhora das Folhas

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 39



Zélia Duncan

Sexta-feira, às 20h e às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910, Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 102,05



Edu Lobo

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 50

Jovem Dionísio

Sexta-feira, às 20h30

Local: Agyto Lapa

Endereço: Av. Mem de Sá, 66, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 70

Henry Freitas, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



MC Cabelinho

Participação de Major RD

Sexta-feira, às 22h

Local: Baile de Charme do Viaduto de Madureira

Endereço: R. Carvalho de Souza, 211, Madureira

Ingresso: a partir de R$ 40



Tiee, Marquinhos Sensação e Sombrinha

Sábado, a partir das 13h

Local: Quadra da Portela

Endereço: R. Clara Nunes, 81, Osvaldo Cruz

Ingresso: a partir de R$ 35



Marcel Powell

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



Velha Guarda Musical da Mangueira

Sábado, às 19h30

Local: Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 110



Alex Cohen

Sábado, às 20h

Local: Clube Monte Líbano

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa

Ingresso: a partir de R$ 50

Agito na Zona Sul

Sábado, a partir das 20h: Rubel com participação de Tim Bernardes

Domingo, a partir das 18h: Pixote e Belo

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 90



Guilherme Arantes

Sábado, às 21h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Samba Iguassú

Domingo, a partir das 13h

Atrações: Caju pra Baixo, Marvvila, Pagode do Adame, Swing e Simpatia e Renan Oliveira

Local : Parque Eventos (Antiga RioSampa)

End : Rodovia Pres. Dutra, 14000 - Jardim Tropical, Nova Iguaçu

Ingresso: a partir de R$ 40



Espetáculos



"Essência"

Sexta-feira, às 19h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: R$ 30



"Aqueles que deixam Omelas"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 25

"Agora É Que São Elas" , com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70



"Eu Matei Sherazade"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



"Sidarta"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30



"Ninguém sabe meu nome"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingos, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 25



"As Uranistas Debochadas da Babilônia"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 30



"Conserto para Dois, O Musical", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Sexta-feira e sábado, às 20h30, e domingo, às 18h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 42,36



"Menina Bonita do Laço de Fita"

Sábado, às 10h

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: Grátis

"Quebra-Cabeça - em busca da peça que falta"

Sábados e domingo, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 265 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 45



"A Lua e sua Magia"

Sábado, às 18h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: Grátis



"SuperAções"

Domingo, às 10h

Local: Teatro de Marionetes e Fantoches Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Parque do Flamengo, Flamengo

Ingresso: Grátis

"Kysha e Mine: Lance de Escola"

Domingo, às 14h e às 17h30

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu

Ingresso: a partir de R$ 50



Soul Pixta - rodas de conversas, oficinas de graffiti, dança e música

Sexta-feira e sábado, a partir das 10h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (Espaço Conceito e Rotunda)

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Ingresso: Grátis (Para rodas de conversas, oficinas e workshop) e R$ 10 (para shows)

Gastro Samba - música e gastronomia

Sexta-feira, às 17h; sábado e domingo, às 15h

Local: Shopping Via Brasil

Endereço: Rua Itapera, 500, Irajá

Ingresso: Grátis



Dia Nacional do Samba

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 19h

Local: Cidade do Samba

Endereço: Rua Rivadávia Correa, 60, Gamboa

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível

Festival Raízes Negras da Fé Cristã

Sábado, às 9h

Local: Parque Rita Lee

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, sem número, Parque Olímpico da Barra

Ingresso: Grátis

EcoVilla Ri Happy de Portas Abertas

Sábado, de 9h às12h

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: dentro do Parque Jardim Botânico, Rua Jardim Botânico, 1008

Ingresso: Grátis

Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba

Sábado, a partir das 15h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 - Andaraí

Ingresso: R$ 1 - quem puder, pode doar kits de higiene feminina



Feira O Fuxico – Edição Festival Gastronômico Cervejeiro

Sábado e domingo, das 12h às 20h

Local: Parque Carmem Miranda

Endereço: Av. Rui Barbosa - Flamengo

Ingresso: Grátis



Mostra Contranarrar 2024

Sábado, às 19h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis

Festival de dança "Dance Fest Rfcd - Movie Night"

Sábado, às 19h30

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá/Ilha do Governador

Ingresso: a partir de R$ 35

Celebração do Dia Nacional do Samba

Apresentações: Rodas de Samba do Barão e Canta Canta Minha Gente.

Participações: Bloco 7 de Paus, Bloco Mulheres Brilhantes e carro de som da Vila Isabel.

Segunda-feira, a partir das 16h

Local: Praça Barão de Drumond, Vila Isabel

Ingresso: Grátis