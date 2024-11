Elisa Lucinda é uma das convidadas do projeto - Jonathan Estrella

Publicado 28/11/2024 08:15 | Atualizado 28/11/2024 08:19

Rio - O projeto "Letras Femininas da Literatura" realizará leituras dramatizadas de contos de grandes escritoras brasileiras, em três apresentações gratuitas, com a presença de Lucélia Santos, Elisa Lucinda e Cristina Pereira.

Serão apresentados contos de Julia Lopes de Almeida, contemporânea de Machado de Assis, à Taís Espírito Santo, jovem escritora do subúrbio do Rio, passando também pelas obras de Ana Cristina Cesar, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Olga Savary, Edla Van Steen, Eliane Potiguara, Tânia Jamardo Faillace, Dinah Silveira de Queiroz, Adélia Prado e Lygia Fagundes Telles.



A leitura dramatizada será realizada pelas atrizes Lucélia Santos, Cristina Pereira e Sura Berditchevsky; pela poetisa e atriz Elisa Lucinda; por Giulia Marinho, atriz e diretora de cinema do Vidigal; e por Rogerio Cavalcante e Castro, ator, cineasta e idealizador do projeto.



"Além de valorizar a produção literária feminina brasileira, o projeto visa contribuir para a formação de novos leitores. É um trabalho que reafirma a grande capacidade da escrita feminina no Brasil através dos tempos. Um valor do nosso imaginário literário que fica além do gênero mas também o põe no lugar mais nobre da arte feminina", explica Rogério.



A série teve início nesta quarta-feira (27), na Biblioteca João do Rio, em Irajá, na Zona Norte, com Cristina Pereira. Nesta quinta-feira (28), às 15h, o projeto acontecerá na Biblioteca Maria Firmina dos Reis, no térreo da sede da Prefeitura, na Cidade Nova, com as presenças de Cristina e Lucélia Santos.



No dia 13 de dezembro, a leitura será no Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia, às 15h, reunindo Elisa Lucinda, Cristina Pereira e Lucélia Santos.