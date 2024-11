Nando Reis chega com a turnê ’Uma Estrela Misteriosa’ no Rio - Lorena Dini

Publicado 30/11/2024 05:00

Rio - Nando Reis, de 61 anos, chega ao Rio de Janeiro com a turnê "Uma Estrela Misteriosa", neste sábado (30). O show, na Farmasi Arena, na Zona Oeste, terá no repertório músicas do novo álbum quádruplo, além de sucessos que marcaram os 41 anos de carreira do cantor e compositor paulistano, como "Por Onde Andei", "All Star" e "Pra Você Guardei o Amor". Ao DIA, o artista fala das inspirações para o projeto, preocupação com a acessibilidade para o público, superação contra o alcoolismo e as drogas e comenta a expectativa para a apresentação em palco carioca.

"Apresento algumas das músicas novas entrelaçadas com as canções conhecidas. É um show muito empolgante, excitante. E tem sido uma repercussão muito boa por parte da plateia, a plateia é fantástica. Então, a minha expectativa é tocar no Rio de Janeiro, na cidade que eu amo", comemora o cantor.

Nando fundamenta a nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. O projeto, comandado pela especialista em acessibilidade Vanessa Bruna, terá intérprete de libras, além de uma pessoa qualificada dentro da equipe para fiscalizar e receber Pessoas com Deficiência (PCDs) em todos os shows. Nando, que tem dois irmãos com deficiência, diz que a decisão vai além da experiência pessoal. "Uma atenção que depende de um pensamento também de equipe, porque as coisas são feitas em colaboração. E a colaboração da Vanessa, é, não só decisiva, como, a mais responsável pela execução e pela qualidade".



Já o viés de superação diz respeito à luta do cantor durante anos contra o alcoolismo e as drogas, já que "Uma Estrela Misteriosa" é o primeiro projeto feito pelo artista completamente sóbrio. "Eu sou alcoólatra. Sou, estou em recuperação e isso é um serviço inestimável. Eu acho que dentro do meu trabalho como artista, eu sempre tenho a disposição de quebrar os preconceitos, de lutar contra os estigmas, sabe?", diz. Ele também conta que está há oito anos longe dos vícios e espera ajudar as pessoas com o seu relato, assim como também foi ajudado.



A preocupação com o meio ambiente é uma das principais bandeiras levantadas pelo músico e, por isso, o show respeitará protocolos e indicadores alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O cantor, então, reflete como mantém a autenticidade - o último pilar da turnê - em mais de quarenta anos de carreira.

"A única coisa que eu creio que possa gerar um produto humano, um produto não racionável, é você ser sincero, ser aquilo que você é. Embora possa parecer que a composição e a produção seja uma coisa perto do plano exterior, deve ser fruto de um pensamento próprio. E você só é original e próprio quando você é autêntico", analisa.

Sucesso

A turnê, que iniciou no dia 20 de setembro em Macapá, já passou por diversos estados do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais. Nando, então, recorda com carinho a recepção calorosa do público. "Foi uma experiência muito emocionante. (Tem sido) magnífico para mim e para a banda, pela reação da plateia. Acredito que também é um show que (a gente) sai entusiasmado", destaca o artista.



Com mais de quatro décadas de carreira, o artista revela que ainda sente aquele "friozinho na barriga" antes de subir ao palco. "Eu vejo como uma coisa positiva. Porque quando você sobe, é claro que é preciso ter confiança, mas o show é uma coisa dinâmica... E tem que se emocionar. Percebo, pela minha experiência, que a qualidade do show, da minha performance... depende muito de mim. Funciona melhor quando eu estou envolvido".

Álbum quádruplo

O disco - que dá origem a turnê - é dividido em três partes: 'Uma', 'Estrela' e 'Maravilhosa', além de incluir o bônus intitulado "Revelará o Segredo". No total, são 26 músicas inéditas e quatro regravações. As inspirações para o novo álbum vem de suas viências. "A experiência pessoal é despertada quando se lembra. Mas eu falo muito das coisas que estão próximas à família, às músicas ali destinadas, especificamente, diretamente, ou a partir dele. Então, é uma infinidade de coisas", reflete.



Serviço:

Nando Reis

Sábado, a partir das 20h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60 + taxas

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa