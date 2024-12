Diogo Defante abre último show do Forfun, na Apoteose - Divulgação / Rafael Strabelli

Diogo Defante abre último show do Forfun, na Apoteose Divulgação / Rafael Strabelli

Publicado 05/12/2024 11:38

Rio - Diogo Defante será uma das atrações de abertura do último show da turnê "Nós" da banda Forfun, neste sábado (7), na Apoteose. O artista, conhecido pelo quadro de humor "Repórter Doidão", vai apresentar as músicas autorais do EP "Robson" e do álbum "Tífane" para o maior público da carreira.