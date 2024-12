Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia estrelam o musical Concerto para Dois - Gabriela Schmidt / Divulgação

Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia estrelam o musical Concerto para DoisGabriela Schmidt / Divulgação

Publicado 04/12/2024 05:00

Rio - Parceiros de vida e de trabalho! Juntos há 13 anos e casados há seis, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estrelam o musical "Conserto para Dois", em cartaz até domingo (8), na Cidade das Artes, na Zona Oeste. O espetáculo retrata a história de amor, encontros e desencontros de Luna de Palma, uma 'diva do cinema', e Ângelo Rinaldo, um escritor. Separados, os dois embarcam, sem querer, no mesmo navio - Sinfonia dos Mares - rumo à Antártida para esquecerem a desilusão amorosa.

Claudia comemora a oportunidade de trabalhar com o marido mais uma vez. "É especial, mas não é sempre fácil! (risos) A sintonia ajuda muito, especialmente nas cenas de improviso, mas também é preciso separar bem os papéis de casal e de colegas de trabalho para manter a harmonia. Jarbas faz a direção do espetáculo e nossa troca é muito dinâmica. Somos ótimos parceiros, amor, em tudo", avalia.

A artista, que é produtora da comédia musical, ainda revela o que mais admira em Jarbas. "O foco e a generosidade, tanto em cena quanto na direção. Ele é extremamente dedicado e sensível. E acho que ele conta com a minha energia. Juntos nos divertimos, somos imbatíveis!", declara, bem-humorada.

À bordo dessa história, o público conhecerá outros 10 personagens, além dos principais, vividos pelos artistas, e darão boas risadas. A criação de muitos deles aconteceu na casa do casal. "Eu e Jarbas trabalhamos trazendo referências de amigos, de pessoas que conhecíamos, pensando em timbres, sotaques, trejeitos, foi muito divertido, porque muitos personagens nasceram no nosso quarto", entrega a atriz.

Para Claudia, o maior desafio da produção é "garantir que cada personagem tenha sua essência distinta, sem se perder no ritmo acelerado das cenas" já que eles tem "timbres, partituras corporais e trejeitos diferentes". Para essa 'mágica' acontecer, os artistas tem entre 5 e 10 segundos para trocar de roupa e mudar de 'personalidade'.

Questionada se tem uma 'quedinha' maior por algum dos papéis, a atriz cita dois. "O texto da Anna Toledo traz muitas peculiaridade e um refinamento para cada um deles, e fica difícil escolher. Mas acho que cada personagem tem algo que o público se identifica. Dona Socorro, por exemplo, sempre arranca boas gargalhadas. Já para mim, interpretar Luna de Palma é especial, porque ela é o fio condutor da trama".

Retorno do público

Claudia conta que recebe muito retorno do público depois das apresentações. "As pessoas se emocionam, riem e, muitas vezes, compartilham suas histórias de amor conosco. Fazer teatro tem essa magia e este retorno imediato da plateia. Com as redes sociais isso só se amplifica. O público fica surpreso ao ver mais de 12 personagens no palco, e apenas dois atores atuando. E tem esse clima de comédia que permeia o espetáculo com cenas impagáveis, criativas, dinâmicas, porque o humor tem esse tempo diferente. Tem muita diversão e encantamento à bordo do Sinfonia dos Mares… posso garantir!".

Álbum do espetáculo

Claudia e Jarbas inovaram e lançaram um disco do espetáculo, com 10 faixas. "Foi muito divertido e desafiador ao mesmo tempo, um registo importante que chamamos de um álbum de dramaturgia, uma coisa inédita no Brasil. O processo de gravação foi rápido, porque a gente já conhecia muito bem o texto e as músicas. Temos 10 faixas, contando a história do espetáculo, com as músicas e os diálogos compilados em um disco. Isso é uma maneira incrível de perpetuar a magia do musical e até abrir um novo mercado, e quem assina a direção musical e vocal do álbum é o maestro Marconi Araújo".

'Adora a movimentação'

Filho de Claudia e Jarbas, Luca, de um aninho, acompanha os papais no trabalho e gosta dos bastidores do teatro. "O Luca está em uma fase deliciosa, cheia de descobertas! Quando possível, ele nos acompanha ao teatro e adora a movimentação dos bastidores. É uma alegria ter ele por perto. Sempre foi assim com todos os meus filhos, priorizo tudo aquilo que amo, e essa alegria sempre foi a tônica da minha casa, por isso que tem tanta gente legal nela", diz Claudia, que também é mamãe de Enzo e Sophia, frutos do antigo relacionamento com Edson Celulari.

Serviço:

"Conserto para Dois, O Musical"

Sexta-feira e sábado, às 20h30, e domingo, às 18h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 42,36