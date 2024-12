Angel Ferreira em Sidarta - Philipp Lavra

Publicado 06/12/2024 17:39 | Atualizado 06/12/2024 18:18

Rio - O ator e diretor, Igor Angelkorte que agora atende pelo nome artístico, Angel Ferreira, se prepara para o fim da temporada do seu monólogo "Sidarta". O espetáculo conta com interlocução dramatúrgica de Walter Daguerre, e narra a jornada do protagonista em busca de si mesmo e aborda temas como budismo, filosofia e mais. A peça fica em cartaz até o dia 15 de dezembro, no Teatro Ipanema.

Angel fala sobre a recepção do público ao monólogo e o que o peça representa para ele: "As pessoas que têm assistido à peça, ao longo dessas três temporadas que fizemos aqui no Rio, saem muito tocadas, então a gente confia que é um trabalho importante de ser visto, e que é algo maior do que nós, a gente é um canal de expressão dele. ‘Sidarta’ tem nos nutrido, nos curado, tem sido uma medicina mesmo. Acho que neste momento do mundo, ele tem um lugar bem carinhoso e fundamental", comenta.



Com o fim das apresentações no Rio de Janeiro, o espetáculo segue para a Chapada dos Veadeiros em janeiro de 2025.

SINOPSE

Nesta história, acompanhamos Sidarta, inteligente filho de Brâmane, a deixar a casa dos pais. Seguido por seu melhor amigo, Govinda, ambos aderem aos samanas, vertente espiritual que busca a iluminação através da mortificação do corpo. Em seguida, desconfiado e desiludido com as doutrinas, Sidarta conhece o próprio Buda e dele também se afasta, determinado a encontrar seu próprio caminho ou a morte. Estabelece relação com uma cortesã da cidade, torna-se comerciante, embrenha-se no vício e no materialismo, para novamente deixar tudo para trás e retornar à simplicidade, junto a um barqueiro que se revela um mestre e amigo. Continuamente, encontramos ao longo do texto dramaturgias de aprisionamento e libertação, que descortinam suas ilusões e aprofundam sua subjetividade.



SERVIÇO:



"Sidarta"

Quintas, sextas e sábados às 20h,domingos às 19h

Local: Teatro Ipanema

Endereço: Rua Prudente de Morais, 824

Ingressos: R$ 60,00 (inteira)

Disponíveis no site da Rio Cultura ou na bilheteria do teatro

Lotação: 169 lugares

Duração: 100 min.

Classificação Etária: 18 anos