Alexandre Teixeira apresentará o festival 'Giro Cultural'Divulgação

Publicado 09/12/2024 12:13

Rio - O Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, receberá grandes nomes da música gospel no festival Giro Cultural, nesta terça-feira (10), a partir das 17h30. Sérgio Lopes, Marquinhos Gomes, Matos Nascimento, Carlinhos Félix e a banda Novo Som estão entre as atrações confirmadas.

Conhecido por programas como "As 10 Mais" e "Noite Feliz", da Rádio 93 FM, Alexandre Teixeira será o mestre de cerimônias do evento. "Apresentar o Festival Giro Cultural no Teatro João Caetano é uma honra. Este evento celebra a música como uma ferramenta poderosa de união e transformação. Estou ansioso para compartilhar essa noite especial com artistas que admiro e com um público tão especial", destaca Teixeira.



O ingresso, que pode ser adquirido na bilheteria do teatro, custa R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia).