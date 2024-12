Os curadores da exposição "Constituinte do Brasil Possível": Yago Lima, Thula Pires, Mariana Luiza e Ana Flávia Magalhães Pinto, da direita para a esquerda. - PAULO BARROS

Os curadores da exposição "Constituinte do Brasil Possível": Yago Lima, Thula Pires, Mariana Luiza e Ana Flávia Magalhães Pinto, da direita para a esquerda.PAULO BARROS

Publicado 11/12/2024 19:44 | Atualizado 11/12/2024 20:58

Rio - Devido ao sucesso do público, a exposição "Constituinte do Brasil Possível", realizada no Centro Cultural Correios, no Centro, foi estendida para o dia 4 de janeiro de 2025.

De acordo com dados oficiais dos Correios, mais de 20 mil pessoas já visitaram a mostra que apresenta obras de artistas negros que idealizaram uma identidade nacional para o Brasil com mais inclusão e respeito à diversidade.



O projeto foi idealizado pela escritora e roteirista Mariana Luiza e pelas professoras Ana Flávia Magalhães e Thula Pires e pelo arquivista, Yago Lima.



A curadora e idealizadora da CBP, Mariana Luiza celebra o êxito da mostra. “A exposição Constituinte do Brasil Possível tem recebido uma repercussão muito positiva, fomentando reflexões e discussões sobre o Brasil que poderíamos ter sido – e ainda podemos ser – se adotarmos filosofias políticas que considerem a vida plena de todos os seres vivos, humanos e natureza. Não se trata de utopia! Nós nos baseamos em algumas filosofias políticas produzias em África e na diáspora, desde o século XIII, que foram silenciadas por uma história hegemônica, que se autodenomina oficial, mas que exclui e extermina as contribuições valiosos de povos originários, povos negros e outros saberes para imaginar a vida coletiva”, destaca.



Impacto educacional e social



Segundo o curador Yago Lima, uma das turmas de escola pública municipal utilizou a experiência da visitação como base para a redação do Enem 2024, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Segundo ele, educadores e professores enxergam a exposição “como inspiração para atividades educativas, o que amplia o aspecto pedagógico da mostra”.



Mariana complementa: “No atual cenário político, marcado por debates nacionais, como o ajuste fiscal e a revisão da escala salarial 6x1, e globais, como a crise climática e os fluxos migratórios, a prorrogação da exposição ganha ainda mais relevância. Ela se apresenta como um chamado para amplificar vozes e narrativas historicamente apagadas, abrindo espaço para horizontes comprometidos com uma transformação social e política efetiva”.



Durante todo o período da exposição, os visitantes contam com a presença do educador bilíngue Eduardo Corrêa, que realiza mediações em Português e Libras. Essa abordagem inclusiva assegura que diversos públicos tenham acesso pleno à exposição, sem a necessidade de agendamento prévio para o atendimento de pessoas que utilizam Libras como meio de comunicação.

Serviço:

Exposição “Constituinte do Brasil Possível”

De terça-feira a sábado, das 12h às 19h

Local: Centro Cultural Correios

Endereço: Visc. de Itaboraí, 20 - Centro

Entrada gratuita