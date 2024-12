A dupla Jorge e Mateus vai dar pausa na carreira após 2025 - @Cadu_Fernandes

Publicado 17/12/2024 11:09 | Atualizado 17/12/2024 11:30

Rio - Jorge e Mateus vão celebrar 20 anos de carreira com uma turnê épica de despedida que está deixando os fãs ansiosos pelos ingressos. A dupla anunciou que em 2025 realizará uma série de shows especiais para celebrar as duas décadas de sucesso. A agenda começa em abril, na capital paulista, e passará pelas principais cidades do Brasil até dezembro.

