Duda Beat traz clima intimista em show Acústico e TalReprodução / Instagram

Publicado 15/12/2024 05:00

Rio - Duda Beat, de 37 anos, estreia o novo show "Acústico e Tal", no Teatro João Caetano, no Centro, neste domingo (15), com ingressos esgotados. Com um clima intimista, a apresentação terá no repertório canções que fazem parte dos álbuns "Tara & Tal", "Sinto muito" e "Te Amo Lá Fora", além de feats icônicos, em versões mais melódicas e suaves. A artista pernambucana se mostra ansiosa para o espetáculo.

"Eu estou muito animada de fazer esse show acústico, porque é a primeira vez que eu vou cantar as canções de 'Sinto Muito' e 'Te Amo Lá Fora', dessa forma, como elas nascem", celebrou a cantora, conhecida por suas músicas animadas e cheias de batidas.

Ela acredita que o público vai se identificar com o show. "A gente montou um repertório superlegal e que combina com esse clima também dos três discos. E eu acho que a galera vai adorar", diz.



Dona do hit "Bixinho", Duda conta que, quando recebeu o convite para fazer a apresentação no teatro, relembrou como as canções são criadas. "Antes das produções e de tudo que a gente acaba colocando nas músicas, elas nascem dessa forma, na voz e no violão. A letra, a melodia, o violão, o teclado e pouco beat".

A oportunidade da cantora participar do projeto "Fim de Tarde", que já recebeu Xande de Pilares, Moacyr Luz, Zelia Duncan, Criolo, rolou no mesmo ano em que ela criou o "Em Casa". Nele, a artista publica vídeos no Instagram cantando músicas nessa pegada mais "íntima". "Quando surgiu esse convite, eu falei assim: 'Cara, talvez o universo esteja me dizendo alguma coisa'. Talvez ele esteja dizendo que chegou o momento ali de eu fazer esse experimento, que também é um experimento para mim, porque eu nunca fiz antes".

Proximidade e recepção dos fãs

Com 12 faixas, o álbum "tara & tal" foi lançado em abril deste ano. A artista, então, celebra a recepção positiva dos fãs com o projeto. "A galera está amando. Eu até brinco: quem escutou amou muito e quem não amou foi porque não entendeu", diz. "Drama", Saudade de Você" e "Teu Beijo" são algumas das canções que fazem parte do terceiro disco.

A pernambucana também ressalta a importância da aproximação com o público. "Desde o início da minha carreira tenho essa coisa da conversa direta com os fãs. Eu sou muito verdadeira. Sinto até que (entre) a Duda Beat e a Eduarda, não tem tanta diferença entre elas. Porque, como eu falo muito sobre a minha vida nas canções, acaba que são duas facetas de mim mesma dentro dessa artista".



Críticas

Com seis anos de carreira, Duda comenta que aprendeu a lidar com as críticas devido ao amadurecimento. "Quando vejo uma crítica, eu reflito muito sobre. Quando eu sinto que a crítica não me cabe, e isso é uma coisa que eu fui aprendendo com a maturidade, eu simplesmente respiro fundo e falo: 'Ok, isso fala muito mais sobre a pessoa que está falando essa crítica sobre mim do que sobre eu'. Então, eu respiro e deixo passar. Mas, quando eu sinto que tem alguma coisa que eu posso aderir dessa crítica, eu realmente repenso".

Projetos futuros

Com 2025 se aproximando, a cantora já fez sua listinha de projetos para o próximo ano. Ela vai continuar a turnê do novo álbum e, se o público gostar, pretende apresentar mais shows no formato "Acústico & Tal". Sem entrar em muitos detalhes, Duda também citou a vontade de apresentar as músicas do terceiro disco da carreira em boates. "Eu tenho muito essa vontade e espero que se concretize".

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa