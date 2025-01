Ivete Sangalo fará show na Marina da Glória - reprodução Instagram

Publicado 17/01/2025 05:00

Rio - Só vai ficar em casa quem quiser! O fim de semana chegou e trouxe com ele uma programação para todos os tipos de gostos - e bolsos - incluindo shows, teatro, programas infantis e muito mais. Uma das opções de curtição é o "Universo Spanta", na Marina da Glória, na Zona Sul, que reúne grandes nomes como Ivete Sangalo, Ludmilla, Filipe Ret, Belo e Simone Mendes.

Nesta sexta-feira (17), Filipe Ret e BK’, Duquesa, Budah e MC Maneirinho sobem ao palco e animam a galera ao som de seus maiores sucessos. A rapper Budah, inclusive, adianta detalhes de sua apresentação. "Vai ser muito divertida e com muita cantoria, com certeza! Estou muito feliz vendo a galera cantar as músicas do meu álbum 'Púrpura'. Amo fazer com que as pessoas se conectem com as músicas ao vivo porque é sempre uma experiência diferente de quando elas escutam o álbum em casa", diz.

No sábado (18), Baco Exu do Blues, Belo, Ludmilla, Simone Mendes, Os Garotin, Kevin O Chris, Tatau, Mangueira e Beija-Flor (Cortejo) prometem não deixar ninguém parado. "Posso adiantar que no show não vai faltar nossos sucessos e hits, aqueles que todo mundo conhece e ouve todo dia na sua playlist, muito funk carioca e bpm lá é cima!", avisa Kevin O Cris, que deseja conferir o show da amiga Ludmilla.

Domingo (19), Bell Marques, Ivete Sangalo e Daniela Mercury vão transformar o evento em um verdadeiro carnaval fora de época, assim como Armandinho, Dodô e Osmar - com participação especial de Carla Visi, Gerônimo Santana e Márcia Short-, a banda É o Tchan, a dupla Rafa & Pipo e Matheus VK.

Outro destaque é o show especial de Juliana Silveira, de 44 anos, neste sábado (18), no Lagune Barra Hotel, na Zona Oeste. A atriz voltará a viver a personagem Maria Flor, de "Floribella", depois de duas décadas, em comemoração à novela exibida na Band, em 2005. Os ingressos já estão esgotados.

"Essa personagem mudou minha vida, me conectou com milhões de pessoas e me fez compreender que realmente sou uma artista. Precisamos comemorar e encerrar esse ciclo tão lindo e nostálgico", comenta. "Posso dizer que as pessoas vão receber o que elas estão esperando, quero ver todo mundo cantando bem alto do início ao fim", complementa.

Entre as dicas para curtir as férias escolares da criançada estão os espetáculo "Bita e a Imaginação que Sumiu", no EcoVilla Ri Happy - dentro do Jardim Botânico, e "Brincando com Bento e Totó", no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, a apresentação do Quintal Mágico, trio de músicos que desejam compartilhar canções, danças e brincadeiras do universo infantil da raiz brasileira, no Museu Histórico da Cidade (MHC) e a Hello Kitty Parade, no AquaRio.

Confira a programação completa:

Shows



Orochi, Oruam, Pagode do Adame

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15,00



Carol Biazin

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60



Universo Spanta

Sexta-feira, a partir das 18h: BK’ - Filipe Ret (Palco Guanabara) e Budah - Duquesa - MC Maneirinho (Palco Lapa)

Sábado, a partir das 16h: Baco Exu do Blues -Belo - Ludmilla - Simone Mendes (Palco Guanabara) e Os Garotin - Kevin O Chris - Tatau (Palco Lapa); Mangueira e Beija-Flor (Cortejo)

Domingo, a partir das 16h: Bell Marques- Daniela Mercury - Ivete Sangalo (Palco Guanabara) e Armandinho, Dodô e Osmar com participação especial de Carla Visi, Gerônimo Santana e Márcia Short - Rafa & Pipo Marques - É o Tchan - Ilê Aiyê - Matheus VK (Palco Lapa)

Local: : Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória

Ingresso: a partir de R$ 130

Juliana Silveira canta Floribella

Sábado, às 18h

Local: Lagune Barra Hotel

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6.555 – Portão C – Camorim (Barra da Tijuca)

Ingresso: Esgotado

Arnaldo Junior

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis



Roupa Nova

Sábado, às 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



Quintal Mágico

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Ensaio Orquestra Voadora

Domingo, a partir das 16h

Local: Espaço Verde (Fundição Progresso)

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro

Ingresso: Até às 17h, grátis. Após, a partir de R$ 20





Espetáculos



"Maldita"

Sexta-feira e sábados, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 15



"Lady Tempestade", com Andrea Beltrão

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Poeira

Endereço: Rua São João Batista, 104 – Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 60



"Mata teu pai"

Sexta-feira e sábado, às 20h e domingo, às 19h

Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



"Rock in Rio 40 anos - O Musical"

Sexta-feira, às 20h e sábado e domingo, às 15h e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



"Os Irmãos Karamázov"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Arena do Sesc Copacabana

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana,

Ingresso: a partir de R$ 15



"Rosa a Menina Flor"

Sábado e Domingo, às 11h

Local: Teatro Municipal Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: R$ 25



"Bita e a Imaginação que Sumiu"

Sábado e domingo, às 15h

Local: EcoVilla Ri Happy - dentro do Parque Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008

Ingresso: a partir de R$ 45



Brincando com Bento e Totó

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Multiplan - VillageMall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50 (meia-entrada)



"A Lista"

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40

"Neurótica"

Sábado, às 19h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi

Ingressos: a partir de R$ 30



"Lendas Negras"

Domingo, às 10h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo

Ingresso: Grátis



Mais opções



Baile da Helô

Sexta-feira, das 16h às 20h

Local: Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo

Ingresso: Grátis



Hello Kitty Parade

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 18h (última entrada às 17h)

Local: AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali, Gambôa

Ingresso: a partir de R$ 70



Terra dos Dinos

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 17h ( último acesso ao parque é às 16h)

Local: Terra dos Dinos

Endereço: Estrada RJ-125, Rod. Ary Schiavo, 42281 - Gov. Portela, Miguel Pereira - RJ

Ingresso: a partir de R$ 64



Férias na Casa Museu Eva Klabin

Sexta-feira: Oficina Desenhando Caminhos, às 10h, e Oficina de Livro de Artista, às 15h

Sábado: Oficina de Tecelagem, às 15h

Domingo: Oficina de animação, às 15h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa 2.480, Lagoa

Ingresso: Grátis



Museu das Ilusões

Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h

Local: Via Parque

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 35



Parque temático Doceria do Garfield

Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 22h

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 40

Exposição "A M O R : ( Des) Construção dos Afetos"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Centro Cultural Laurinda Santos Lobo

Endereço: Rua Monte Alegre 306, Santa Teresa

Ingresso: Grátis



Exposição "Zezé Motta"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis

Exposição "Rio De Corpo E Alma"

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis