Caetano Veloso - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/01/2025 11:02

Rio - O Rock the Mountain anunciou as atrações da edição de 2025 do festival, que reúne música, diversão, gastronomia vegetariana e sustentabilidade em meio à natureza, na região serrana do Rio, nesta sexta-feira (17). Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Liniker, Gloria Groove, Capital Inicial, Jorja Smith e Chet Faker estão entre as estrelas que fazem parte do line-up do evento.

Outros artistas brasileiros que se apresentarão nos palcos Floresta, Estrela e Mangolab, são: BaianaSystem, BK’, João Gomes, Ana Carolina, Os Mutantes (com Duda Brack), Samuel Rosa, Criolo, Lia de Itamaracá, Chico César e Zeca Baleiro, Pedro Sampaio, Psirico, Zaynara, Fundo de Quintal, Mapei, Yago Oproprio, Mariana Aydar, Ajuliacosta, Supla, N.I.N.A, Don L, Tributo a Raul Seixas, Thiago Pantaleão, Brisa Flow, Joyce Alane, Evinha, Curumim, Mu540, Catto, Valeria Barcelos, Bruna Black e Mari Jasca.



Além de Jorja, uma das grandes revelações atuais do R&B, com duas indicações ao Grammy e vencedora do BRIT Awards Critics’ Choice em 2018; e o australiano Chet Faker (também conhecido como Nick Murphy), a L’Impératrice, banda francesa de pop e nu-disco e o quarteto Horse Meat Disco também se apresentam no festival.



O evento incorpora a noite de abertura na programação e contará com seis dias, com mais de 100 atrações e os mesmos artistas nos dois finais de semana - nos dias 31/10, 01 e 02/11 e 07, 08 e 09/11.